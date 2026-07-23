San Luis Potosí celebra una década de BMW Group y su crecimiento automotriz

En los últimos años, la coordinación de BMW Group con el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha permitido ampliar inversiones, generar miles de empleos y preparar a San Luis Potosí para la electromovilidad.

San Luis Potosí conmemora el décimo aniversario de BMW Group, empresa que ha acumulado una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares en la entidad, incluida la asignación de 800 millones de euros para la producción de vehículos eléctricos y baterías de alto voltaje a partir de 2027.

Este crecimiento es resultado de la confianza de la compañía y de la evaluación permanente que realiza sobre las condiciones que ofrece el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, cuya administración destaca por mantener estabilidad social, económica, educativa y de seguridad.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

Actualmente, la planta genera alrededor de 3 mil 700 empleos directos y cerca de 32 mil indirectos, además de integrar una amplia cadena de proveedores y servicios que contribuye al desarrollo industrial y económico de San Luis Potosí.

En representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, destacó que el trabajo conjunto de los últimos años ha permitido acompañar los planes de crecimiento de la compañía, atender sus necesidades de expansión y consolidar las condiciones necesarias para mantener la confianza de la inversión internacional en la entidad.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

Durante la ceremonia realizada en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, con la participación de Klaus von Moltke, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, directivos de la compañía, autoridades y representantes del sector productivo, García Valdez señaló que esta década representa beneficios directos para miles de familias potosinas, mediante empleos, capacitación especializada, proveeduría local y mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

Mario García Valdez subrayó que el Gobierno de Ricardo Gallardo continuará trabajando de manera coordinada con BMW Group en infraestructura, seguridad, formación de talento y certeza para las inversiones, con el propósito de que la transformación de la industria automotriz se traduzca en más empleos, crecimiento económico y oportunidades para las familias potosinas.