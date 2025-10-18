Sheinbaum y Menchaca supervisan atención a comunidades afectadas en Huehuetla

Se mantiene coordinación permanente para atender a más de 70 comunidades impactadas por las recientes lluvias en Huehuetla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezaron una gira de trabajo por el municipio de Huehuetla, con el propósito de supervisar las acciones de apoyo a la población y fortalecer la coordinación interinstitucional para atender esta emergencia de manera oportuna, solidaria y eficaz.

Durante su mensaje, la mandataria federal anunció que se realizará un censo, con el objetivo de conocer, casa por casa, todas las afectaciones que se tienen. De este censo, se desprenderá un primer apoyo económico que se entregará a partir de la siguiente semana, para que las familias tengan recurso económico para afrontar sus primeras necesidades.

De igual forma, la presidenta, en compañía del gobernador Julio Menchaca, informó que después de ese apoyo inicial seguirá la fase de reconstrucción, con más recursos para ayudar a restaurar las viviendas según el grado de daño.

“Lo primero y lo más importante es abrir los caminos para que pueda llegar bien toda toda la ayuda”, dio a conocer Sheinbaum Pardo al momento de informar que se logró la apertura de un nuevo camino desde el estado de Puebla, lo que mejorará el arribo de ayuda.

De este modo, también se reportó que 73 comunidades de este municipio, enclavado en la Sierra Otomí-Tepehua, resultaron afectadas, por lo que gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y el respaldo de la ciudadanía solidaria, al día de hoy se han entregado 5 mil 57 despensas, se han habilitado dos albergues temporales para resguardar a las familias damnificadas.

También se han distribuido 862 kits de medicamentos. Se reportan además daños en 17 escuelas y cortes de energía eléctrica en 19 localidades, situación que se atiende de forma prioritaria. Hasta el momento, se ha logrado la localización de 10 personas y se han realizado nueve traslados médicos (seis valoraciones por triaje y tres hospitalizaciones), con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de quienes más lo requieren.

Para concluir, el gobernador Menchaca externó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad estatal y federal, brigadistas, Servidores del Pueblo, así como a la sociedad civil, quienes todos los días mantienen labores de auxilio, acompañamiento y apoyo solidario en beneficio de las familias afectadas, demostrando que la unidad y la empatía son fundamentales para salir adelante ante cualquier adversidad.