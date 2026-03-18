Banca apoyará proyectos de inversión del Plan México para que el país crezca más: Emilio Romano

Además de financiar a más micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país –como fue el compromiso en la Convención Bancaria del 2025– y apoyar la digitalización de la economía, la banca que opera en el país ayudará a financiar los proyectos de infraestructura contemplados en el Plan México para, con ello, impulsar a la economía para que crezca más de lo que lo ha hecho en los últimos años, asegura Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Vamos a plantear a la Presidenta de la República nuestro compromiso como bancos de apoyar no solamente a las mipymes, sino también los planes de inversión del gobierno y, en general del Plan México, para que podamos financiar el crecimiento de estas iniciativas y poder ver al país creciendo a niveles de 3 o 4% del Producto Interno Bruto (PIB)”, puntualiza.

En entrevista, el líder de los banqueros detalla que para ello, la banca destinará alrededor de 4.5 billones de pesos de aquí al 2030.

“(El objetivo es) llevar el crédito, como porcentaje del PIB, arriba de 45%, ahora está en 38 por ciento. Queremos hacerlo crecer, por lo menos, siete puntos porcentuales, para efecto de seguir promoviendo, impulsando y financiando el crecimiento del país”, puntualiza.

Refiere que, con base en sus diferentes indicadores financieros, la banca está en una situación muy favorable para poder financiar los grandes proyectos y a las familias mexicanas, “para que podamos ayudar a que el país crezca de una manera más sana y más rápida”.

Si hay crecimiento, hay demanda de crédito

El presidente de la ABM explica que lo más importante para el crédito es que haya crecimiento, porque si hay crecimiento, hay demanda de crédito.

“Porque las empresas, las personas, quieren crecer sus negocios o invertir en una nueva casa, en un nuevo auto o en algún satisfactor personal. Entonces lo más importante es que, como país, podamos llegar a crecimientos importantes que puedan demandar nuevas líneas de crédito, y para estos efectos, la banca está preparada, a través de cada una de las líneas de los negocios”, apunta.

En espera de que avancen los proyectos

Menciona que en la parte de infraestructura o lo relacionado con la energía y demás, lo que la banca está esperando es que estos proyectos vayan avanzando y estructurando de manera adecuada, para que pueda financiarlos.

“Ya algunos están definidos, otros faltan por definirse. El gobierno y el sector privado, conjuntamente, están trabajando de manera acelerada en poder ir definiendo cada uno de los proyectos, y aquí lo que va a ser muy importante es que sigamos por el camino que ha seguido este gobierno, de establecer reglas claras, no solamente en temas de reglas de negocio, sino también reglas claras para efecto de estas coinversiones o inversiones público-privadas”, enfatiza.

Agrega: “y lo digo porque para que se detonen, el inversionista necesita ver que haya estructuras claras y sólidas que se van a mantener en el tiempo, para que puedan tomar la decisión de invertir, que es el precursor del crédito”.

Factores importantes

El líder de los banqueros reconoce que la economía mexicana lleva mucho tiempo teniendo crecimientos más bajos de los esperados.

“Que México no esté creciendo a su potencial, no es algo nuevo, es algo que atravesamos y que venimos arrastrando por muchos años”, dice.

En este sentido, considera que una de las soluciones es quitarle los elementos que hacen difícil la formalización de las empresas, y traer más beneficios a quienes decidan formalizarse. “En eso estamos trabajando”.

De igual forma, buscar formas de seguir facilitando la incorporación de las empresas al mundo digital.

Tambien señala que la economía tiene un problema de productividad. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los altos índices de efectivo, lo cual considera es un círculo vicioso, cuando, por el contrario, desde lo digital se generan cadenas virtuosas, ya que se fomenta la formalidad.

Añade: “entonces una de las cosas que necesitamos para logra crecer más rápido y ser más eficientes como economía es digitalizarla, como un mecanismo para disminuir el efectivo, generador de todas estas fricciones que van y que hacen que sea muy difícil hacer negocios”.

Más financiamiento a mipymes

En la pasada Convención Bancaria –en mayo del 2025– la banca firmó un acuerdo con el gobierno federal para que hacia el 2030, el 30% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, tengan acceso al crédito formal.

Al respecto, Emilio Romano explica que de 24% de las mipymes que tenían crédito en el momento de la firma del acuerdo, hoy la proporción ya es de 26.8%, lo que implica 14,000 empresas más bancarizadas en el periodo, por 28,000 millones de pesos.

“Nuestro objetivo no es sólo llegar a esa meta de 30%, sino superarla, porque en la banca estamos para prestar y especialmente para prestar a las micro y pequeña empresas que son el semillero del empleo en el país y de la posibilidad de detonar un crecimiento más sano”.

No obstante, hace énfasis en la necesidad de que las mipymes se formalicen –hay 3 millones en la informalidad–, para que puedan tener un mayor acceso al crédito, para lo cual la banca plantea establecer un monotributo para que se pueda pagar conjuntamente no sólo un impuesto, sino también la seguridad social.