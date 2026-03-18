Descubren programa espía para iPhone que puede infiltrarse en millones de dispositivos

⁠Un grupo de investigadores dijo este miércoles que en las últimas ⁠semanas se ha instalado en decenas de sitios web de Ucrania un potente "exploit" de software capaz de infiltrarse y robar información de lo que ⁠podrían ser cientos de millones de ⁠iPhones de Apple.

Este hallazgo supone la segunda vez este mes que los investigadores detectan un programa espía dirigido a iPhones y otros dispositivos de Apple. En conjunto, estas dos herramientas de piratería demuestran que el mercado de malware sofisticado capaz de robar datos e información de carteras de criptomonedas está en auge, según los investigadores.

Investigadores de la empresa de ciberseguridad Lookout, la empresa de seguridad móvil iVerify y Google, de Alphabet, publicaron análisis coordinados del malware al que denominaron "Darksword".

El 3 de marzo, Google e iVerify revelaron otro potente spyware para iPhone llamado "Coruna". Los investigadores encontraron Darksword alojado en los mismos servidores.

"Ahora existe una cadena de exploits recientes verificada (...) que ha acabado en manos de entidades potencialmente delictivas con fines económicos", afirmó Justin Albrecht, investigador principal de Lookout.

Google afirmó que sus investigadores observaron a múltiples proveedores comerciales y a presuntos hackers vinculados al estado utilizando Darksword en distintas campañas contra objetivos en Arabia Saudita, Turquía, Malasia y Ucrania.

Las campañas en Malasia y ⁠Turquía estaban asociadas al proveedor turco de vigilancia ⁠comercial PARS Defense, según Google. ⁠PARS Defense no respondió a una solicitud de comentarios.

Según iVerify y Lookout, los investigadores ⁠descubrieron que el malware se distribuía a usuarios de iPhone con versiones de iOS entre 18.4 y 18.6.2 que visitaban alguna de las docenas de páginas web ucranianas. Apple lanzó esas versiones entre marzo y agosto de 2025.

No está claro cuántos iPhones son vulnerables a los ataques de Darksword, según los investigadores. Apple ha lanzado múltiples correcciones, pero muchas personas no instalan las actualizaciones ⁠y se estima que entre 220 y 270 millones de dispositivos siguen ejecutando versiones de iOS expuestas, según iVerify y Lookout, que basaron las cifras en estudios públicos.