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Wall Street retrocede en espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal

Las acciones reaccionan a un dato de precios al productor de EU por encima de lo esperado, y que se publica horas antes del anuncio de la Reserva Federal.

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Los tres principales índices de Wall Street bajan en la sesión de media semana.archivo

José Antonio Rivera

Los tres principales índices de Wall Street bajan en la sesión de media semana. Las acciones reaccionan a un dato de precios al productor estadounidense por encima de lo esperado, y que se publica horas antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.84% a 46,596.74 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.50% a 6,682.37 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.48% a 22,370.51 puntos.

El Índice de Precios al Productor avanzó 0.7% mensual en febrero, un dato muy superior al de 0.3% previsto por los analistas y también superior al de 0.5% de enero. Las cifras se publicaron sólo unas horas antes de que la Fed dé a conocer su decisión de política monetaria.

En medio de la guerra contra Irán, que amenaza con impulsar la inflación a través de los precios del petróleo, y después de estos datos, está prácticamente descontado que las tasas permanecerán sin cambios, y la atención estará en la conferencia de Jerome Powell.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 operan con pérdidas. Destacan las caídas de consumo básico (-1.69%) y materiales (-1.46%). Al interior del índice Dow Jones, las caídas son encabezadas por las acciones de 3M (-2.46%) y Shervin-Williams (2.34 por ciento).

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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