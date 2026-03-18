Aumento de ingresos de la industria musical global, que reclama regulación de la IA

La industria musical mundial generó 31,700 millones de dólares el año pasado, impulsada por el streaming, informó el miércoles el organismo del sector IFPI, que pidió que el contenido generado por inteligencia artificial compense a los músicos.

Los ingresos musicales aumentaron 6.4%, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), que representa a más de 8,000 sellos discográficos en todo el mundo.

El streaming representó cerca del 70% de los ingresos anuales, con 837 millones de suscriptores de pago en todo el mundo. Pero la IFPI advirtió sobre la creciente amenaza de flujos de contenido falso generado por inteligencia artificial.

"El fraude en el streaming es robo, simple y llanamente", afirmó el organismo en su informe anual, instando a que la tecnología "apoye y potencie la creatividad, no que la sustituya".

Las canciones generadas por IA se vuelven virales con frecuencia, como el gran éxito de una versión creada por IA del tema "Papaoutai" del músico belga Stromae a finales de enero. Según el informe, Deezer reveló que recibe más de 60,000 canciones generadas por IA cada día.

Las plataformas de generación musical con IA, como las estadounidenses Suno y Udio, sostienen que su actividad está amparada por la excepción de "uso justo" del derecho de autor estadounidense, que no requiere el consentimiento de los titulares de derechos.

La IFPI instó a los líderes políticos a mantener la protección de los derechos de autor. Suno alcanzó un acuerdo con la discográfica Warner Music Group en noviembre para compensar a los artistas cuyo trabajo se utiliza para crear canciones generadas por IA.

Los ingresos procedentes de formatos físicos también aumentaron, incluido el vinilo, que creció un 13.7%. Asia impulsó el aumento de ventas de vinilos y CD, mientras que estos formatos son casi inexistentes en el mercado de África del Norte y Oriente Medio, donde el streaming representa 97.5% de los ingresos. Taylor Swift fue la artista más vendida a nivel mundial en 2025, seguida por el grupo coreano Stray Kids y el rapero canadiense Drake.