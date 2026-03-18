Petro y Harfuch anucian captura en Polanco de "'Lobo Menor", ligado a asesinato de candidato ecuatoriano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este miércoles que detuvieron en México al narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, “Lobo Menor”, vinculado al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 poco antes de las elecciones de Ecuador.

Petro precisó que con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana capturó a uno de los asesinos más grandes del mundo, acusado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.

“Como resultado de la operación “JERICÓ” realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias “Lobo Menor” en el sector de Polanco en la Ciudad de México”, informó el mandatario colombiano en un mensaje en X.

La detención tenía fines de extradición del máximo cabecilla de la banda criminal “Los Lobos”, uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con el narcotraficante Iván Mordisco y los cárteles mexicanos.

La operación se realizó con el apoyo de las autoridades de México y tras su detención en Polanco, ya está en Colombia donde se dio la captura.

Por su parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, detuvieron en la CDMX al líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en Ecuador.

“Lobo Menor” cuenta con ficha roja de la Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio, detalló el titular de Seguridad de México.

Harfuch agradeció el apoyo de la Policía de Colombia por su colaboración para ubicar al objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador.

Petro presumió que la captura de Aguilar Morales constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen.

Vinculado a magnicidio en Ecuador en 2023

Ángel Aguilar está vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.

Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.

Conocido como "Lobo Menor", el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por "su presunta participación como autor intelectual" del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.

Foto: AFPAFP

En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.

Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.

Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas. "Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera" de su país, añadieron.

(Con información de AFP)