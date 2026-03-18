El oro cae a mínimo de más de un mes por perspectiva de tasas altas de la Fed por más tiempo

El precio del ⁠oro al contado caía el miércoles a su nivel más bajo en más de un mes, presionado por la fortaleza del dólar y el repunte de los precios del ⁠petróleo, que avivaban el temor a la ⁠inflación y reforzaban las apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos no bajará las tasas de interés en un futuro próximo.

A las 15:14 GMT, el oro al contado bajaba un 2.6%, a 4,874.19 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 6 de febrero a primera hora de la sesión, y los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril perdían un 2.6%, a 4,878.2 dólares.

El dólar estadounidense subía ligeramente, lo que hacía que el oro resultara menos atractivo para los compradores con otras divisas.

"El aumento de los precios de la energía debido a la continua escalada de la guerra está avivando el fuego de la inflación, una de las razones por las que la Reserva Federal podría verse incapaz de recortar las tasas, lo que mantiene los precios del oro bajo presión", dijo David Meger, director de operaciones con metales de High Ridge Futures.

"No creo que falte demanda de activos de refugio. Simplemente creo que otras ​presiones están superando a esa demanda", añadió.

El oro es un refugio tradicional en tiempos de incertidumbre, pero tiende a tener un rendimiento inferior cuando las ⁠tasas de interés son altas, ya que no ⁠genera intereses.

Se espera que la Fed ⁠mantenga las tasas sin cambios por segunda reunión consecutiva cuando anuncie su decisión de política monetaria más ⁠tarde en el día, pero también que exponga su opinión sobre cómo la decisión del presidente Donald Trump de iniciar un conflicto de duración indefinida en Oriente Medio ha modificado las perspectivas para la economía estadounidense, la inflación y la política monetaria.

Un informe del Departamento de Trabajo reveló que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en febrero y podrían acelerarse aún más debido a la guerra.

Entre otros ⁠metales preciosos, la plata al contado caía un 3%, hasta los 76.9 dólares por onza; el platino perdía un 3.2%, a 2,056.05 dólares; y el paladio retrocedía un 4.5%, para colocarse en los 1,528.75 dólares.