La ciberseguridad es el principal freno de la inteligencia artificial industrial

La presión por llevar inteligencia artificial (IA) a plantas, centros logísticos, redes eléctricas y operaciones críticas choca con un límite concreto: la dificultad de proteger entornos donde cada sensor, cámara, red inalámbrica y punto de cómputo agrega superficie de ataque.

De acuerdo con el 2026 State of Industrial AI Report, elaborado por Cisco, 40% de las organizaciones consultadas ubica a la ciberseguridad como uno de los mayores obstáculos para la adopción de IA y 48% indica que es su principal desafío de redes.

Pese a este reto, el estudio de Cisco no retrata un mercado detenido en la fase de prueba, ya que 61% de las empresas encuestadas opera con despliegues de IA amplios en múltiples sitios o en esquemas maduros a escala. Otro 25% reporta implementaciones tempranas en áreas selectas; mientras que 14% sigue en exploración o piloto.

Cisco y Sapio Research levantaron más de 1,000 entrevistas con tomadores de decisión de empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares anuales. La muestra cubre 19 países y 21 sectores industriales, entre ellos manufactura, empresas de servicios públicos y transporte. México aparece con 3% de los participantes, dentro de una distribución geográfica donde Estados Unidos representa 11%, Brasil 7% y Canadá 3% en el bloque americano.

Los principales motores de adopción de la IA en la industria son mejorar la productividad, con 63%; reducir costos, con 42%, y mejorar seguridad, con 36 por ciento. Del lado de los resultados esperados, 59% busca elevar la productividad; 42% recortar costos, y 37% acelerar la toma de decisiones. Además, 87% espera ver resultados en dos años o menos y 54% dice que ya los está viendo o espera verlos en los próximos 12 meses.

Infraestructura bajo presión

Ese empuje explica por qué la IA está entrando en tareas concretas. Automatización de procesos, optimización de la cadena de suministro y logística, inspección automatizada de calidad, optimización energética, mantenimiento predictivo, monitoreo de seguridad del trabajador y robótica figuran entre los usos más visibles. En empresas con mayor madurez, el estudio observa una expansión hacia aplicaciones ligadas con resiliencia.

Casi todas las organizaciones anticipan cambios en su infraestructura de red por las cargas de inteligencia artificial (IA). De acuerdo con el estudio, 97% espera un impacto sobre sus requerimientos industriales de red. Las mayores exigencias son una conectividad más confiable, con 51%; mayor capacidad de cómputo en el borde (edge computing) con 44%; más ancho de banda, con 42%, y más movilidad, con 40 por ciento.

A la hora de nombrar el principal reto de las redes para soportar operaciones con IA, la respuesta dominante vuelve a ser seguridad y segmentación, con 48%, por encima de la gestión de redes distintas; la falta de colaboración entre Tecnologías de la Información (TI) y Tecnologías de Operación (TO), y las limitaciones de ancho de banda.

La industria no está diciendo que la IA sea insegura por definición, sino que la IA exhibe las fragilidades acumuladas de las redes industriales. También eleva el costo de no resolverlas. Cuando un fabricante depende de visión artificial, cuando un operador logístico corre flujos automatizados o cuando una empresa de servicios públicos integra analítica en tiempo real, la arquitectura de conectividad deja de ser un soporte de fondo y se convierte en parte del riesgo principal. El estudio resume esa tensión al advertir que la ciberseguridad es al mismo tiempo la barrera número uno y el principal activo esperado para la adopción de la IA en la industria.

Brecha TI-OT

La colaboración entre Tecnologías de la Información (TI) y Tecnologías Operativas (OT) atraviesa este problema. Según el reporte, 43% de las organizaciones sigue operando con cooperación limitada o nula entre ambos equipos. En los entornos donde prevalecen esos silos, 90% reporta inestabilidad inalámbrica, frente a 61% en organizaciones con colaboración.

También cae la confianza para escalar la IA. Sólo 72% de las empresas sin alineación suficiente entre ambas áreas cree poder hacerlo, frente a 83% entre quienes sí tienen coordinación. La seguridad no depende sólo de comprar tecnología, sino de contar con un gobierno compartido, visibilidad conjunta y una misma disciplina operativa entre redes, datos y activos industriales.

El presupuesto destinado a IA y ciberseguridad explica el problema. La IA ya representa 13% de los presupuestos de networking y 83% de las organizaciones planea aumentar esa proporción. Entre las prioridades de inversión aparecen la automatización de procesos, con 32%; la optimización logística, con 30%; la inspección automatizada de calidad, con 29%, e ciberseguridad industrial, con 26 por ciento.

Del lado tecnológico, destacan sistemas de visión, con 47%; sensores avanzados, con 44%; plataformas de cómputo en el borde, con 42%, y conectividad industrial alámbrica e inalámbrica, con 40 por ciento.

Las empresas no sólo ven a la IA como fuente de exposición a incidentes de ciberseguridad, también la ven como una herramienta defensiva. La gran mayoría de las empresas (85%) espera que la inteligencia artificial mejore su postura de ciberseguridad. Esta expectativa aparece asociada con mejoras en la detección, el monitoreo y la resiliencia.

Aun así, el estudio no transmite una confianza ingenua. Pese a que 93% de la industria asegura sentirse capaz de escalar la IA en los próximos años, sólo una tercera parte espera una transformación operativa integral de punta a punta.

La expansión de la IA industrial está entrando en una fase más exigente. Los despliegues crecen, el gasto aumenta y las expectativas de retorno se acortan. En ese contexto, la ciberseguridad concentra el mayor punto de fricción. Aparece como el principal obstáculo para adoptar IA y como el reto operativo más relevante en la infraestructura que la sostiene.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx