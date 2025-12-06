¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre 2025?

Las vacaciones de diciembre son, para muchos estudiantes y familias en el país, el momento más esperado del año; son días para descansar, convivir, celebrar las fiestas navideñas, viajar o simplemente tomar un respiro del ritmo escolar.

En 2025, esas vacaciones marcan el fin del trimestre escolar y el inicio de un receso invernal que abarca desde la víspera de Navidad hasta pasado el Día de Reyes, de acuerdo con el calendario oficial del ciclo 2025–2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo comienzan las vacaciones?

El último día de clases para estudiantes de educación básica, que corresponde al preescolar, primaria y secundaria, será el viernes 19 de diciembre de 2025 y el inicio oficial del receso escolar será el lunes 22 de diciembre de 2025.

Las vacaciones abarcarán hasta el martes 6 de enero de 2026, pero, aunque el receso oficial concluye ese 6 de enero, el regreso a clases está programado para el lunes 12 de enero de 2026, ya que entre el 7 y el 9 de enero se realizarán talleres intensivos para docentes y directivos.

Consejos para tus vacaciones

En este tiempo de descanso, muchas familias disfrutarán de la Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes sin preocuparse por tareas, exámenes o asistir a clases, además de que también aprovechan para salir de viaje, y si este es tu caso, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: