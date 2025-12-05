FIFA da primer premio de la paz a Trump en el sorteo del Mundial de futbol 2026

La FIFA galardonó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, con el flamante Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del futbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo.

El primer Premio de la Paz fue entregado en el marco del sorteo del Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, que se celebra en el centro cultural Kennedy en Washington.

"Muchas gracias. Este es realmente uno de los grandes honores de mi vida", dijo el mandatario al recibir la distinción de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Y más allá de los premios, Gianni y yo estuvimos hablando de esto, salvamos millones y millones de vidas", agregó.

En noviembre, al anunciar la creación de esta distinción anual, la FIFA aseguró que su objetivo era destacar personas que "con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz".

El jefe de Estado ganó el premio por sus acciones "excepcionales y extraordinarias" para promover la paz y la unidad en todo el mundo, dijo Infantino al entregar el galardón.

Trump, de 79 años, ha patrocinado negociaciones de paz de ocho conflictos, según su propio conteo este año, entre ellos Israel y su guerra en Gaza y entre Rusia y Ucrania.

Por ello reclamó para sí mismo el Nobel de Paz, que sin embargo fue entregado a la opositora venezolana María Corina Machado en octubre.

"El mundo es más seguro ahora", aseguró Trump al recibir el galardón de la FIFA, que consiste en un voluminoso trofeo dorado, una medalla y un diploma.

Estrecha amistad

El mandatario republicano es amigo y un aliado cercano de Infantino en la campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del "soccer".

Con ese propósito, además de la cita mundialista de 2026, la FIFA organizó en el gigante americano su primera edición del Mundial de Clubes ampliado en el pasado verano boreal.

Trump agradeció en el Kennedy Center la "excelente" cooperación con Canadá y México, cuyos líderes estaban también presentes en Washington.

Infantino también prevé entregarle la sede de la Copa del Mundo femenina de 2031, que Estados Unidos organizaría junto a México y Costa Rica.

El patrón de la FIFA ha respaldado además las iniciativas de paz de Trump en Oriente Medio.

Pero la FIFA ha sido cuestionada por diversos actores por evitar tomar acciones contra la federación israelí de fútbol debido a la ofensiva de Israel en Gaza.

Los críticos le reprochan un supuesto sesgo al no tomar medidas contra la federación israelí, pero sí haber excluido a la selección rusa de las competiciones internacionales tras la invasión de Rusia a Ucrania, una sanción todavía en vigor.