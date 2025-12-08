Peso mexicano inicia la semana en terreno negativo frente al dólar; espera reunión de la Fed

El peso mexicano se deprecia levemente contra el dólar en este inicio de semana. Después de haber alcanzado el viernes su mejor nivel desde finales de julio del 2024, la divisa local cae a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2064 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.1824 unidades del viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 2.40 centavos, equivalentes a 0.13 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.1792 unidades y un nivel mínimo de 18.1577. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, avanza +0.01% a 99.00 puntos.

"El tipo de cambio muestra una corrección, luego de que el viernes tocó un nuevo mínimo en el año de 18.1524 pesos", dijo Banco Base. "Las divisas muestran un comportamiento mixto frente al dólar, debido a cautela por el anuncio de política monetaria de la Fed este miércoles".

"El peso retrocede a medida que el dólar se estabiliza tras una semana con pérdidas, mientras los inversionistas esperan la reunión de la Fed el miércoles. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 18.13 y 18.26 respectivamente", destacó por su parte Monex en una nota.

El miércoles, la Fed dará a conocer su última decisión de política monetaria del año. Los datos económicos más recientes apuntan hacia un recorte de tasas de interés. El banco central redujo su tasa en sus dos reuniones anteriores y el movimiento está prácticamente descontado.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch, de CME, que sigue las operaciones con los futuros de la tasa de fondeo federal, el mercado asigna una probabilidad de 87.40% a un recorte de 25 puntos básicos; sin embargo, no hay tanta claridad para el inicio del próximo año.