Sheinbaum da banderazo a la construcción de la presa Tunal II

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes el banderazo de inicio de la construcción de la Presa Tunal II, una obra a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tendrá una inversión de 3,985 millones de pesos y beneficiará a 340,000 habitantes de Durango, al garantizar el abasto de agua potable para los próximos 50 años.

Según el director general de Conagua, Efraín Morales López, la presa —ubicada en el ejido El Nayar, municipio de Durango— esta obra dotará de 1,500 litros de agua por segundo provenientes del río Tunal y se proyecta su conclusión en el primer trimestre de 2028.

Además, el funcionario público destacó que esta obra será complementaria a la presa Guadalupe Victoria, inaugurada en marzo pasado, con lo que se busca asegurar el suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente para la capital del estado y su zona metropolitana.

El subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Felipe Zataráin Mendoza, precisó que en 2025 se destinarán 300 millones de pesos para el arranque del proyecto, el cual generará 1,400 empleos directos y 2,800 indirectos. La presa tendrá una longitud de 280 metros, una altura de 98 metros y un volumen de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos.

Zataráin detalló que las obras de desvío estarán listas en abril de 2026, y que el proyecto incluye una obra de toma, una planta de bombeo, una línea de conducción y una planta potabilizadora. Con su entrada en operación, dejarán de funcionar 69 pozos del acuífero Valle del Guadiana, cuya agua presenta problemas de calidad debido a la presencia de flúor y arsénico.

Por su parte, el gobernador Esteban Villegas Villarreal subrayó que el Tunal II representa una solución estructural al problema histórico del abasto en la entidad. “Esta presa permitirá que Durango tenga agua limpia, de calidad y saludable, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, impulsará la economía local y al sector agrícola”, aseguró.