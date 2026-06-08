Sheinbaum asegura que no habrá represión frente a protestas de CNTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones ante las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los próximos días y garantizó que no habrá represión contra el magisterio, al tiempo que se mantendrá la realización en paz de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria señaló que existen grupos interesados en generar confrontaciones para proyectar una imagen negativa del país a nivel internacional.

“Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. Lo que buscan es que haya represión”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que detrás de estas acciones existe el interés de que la atención internacional se centre en un supuesto enfrentamiento entre el gobierno y los docentes.

La titular del Ejecutivo federal indicó que su administración evaluará el desarrollo de las movilizaciones previstas para los próximos días, asimismo, afirmó que tanto la inauguración del Mundial como el respeto a los derechos de manifestación están garantizados.

Gobernación insiste en mantener el diálogo

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que las mesas de trabajo con la CNTE continúan abiertas y que el gobierno federal mantiene una política de diálogo permanente para atender las demandas del magisterio.

La funcionaria destacó que, por instrucción presidencial, ninguna de las exigencias planteadas por los docentes ha sido descartada y todas continúan siendo analizadas.

“Tenemos la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para tener una disposición constante, escuchar, analizar y atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio”, señaló.

Rodríguez informó que se han realizado reuniones directas con representantes sindicales de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, además de tres encuentros recientes con la dirigencia nacional de la CNTE.

También detalló que se han desarrollado mesas tripartitas entre autoridades federales, gobiernos estatales y representantes magisteriales para atender problemáticas específicas en cada entidad.

La titular de Gobernación aseguró que existen avances concretos derivados de la negociación y subrayó que el gobierno mantiene el compromiso de atender casos relacionados con justicia y reparación para docentes afectados por decisiones o violaciones a derechos humanos ocurridas antes de 2018.

SEP defiende avances para el magisterio

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó un balance de las acciones impulsadas por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación en beneficio de las y los maestros.

Algunos de los principales logros destacó la abrogación de la reforma educativa de 2013, la recuperación salarial del magisterio, la basificación de más de un millón de docentes entre 2018 y 2026, así como las reformas al sistema de pensiones.

También defendió las modificaciones al sistema pensionario impulsadas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, incluyendo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca complementar los ingresos de los trabajadores jubilados.

Asimismo, recordó que uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), proceso para el cual se realizará una consulta nacional con docentes durante agosto.