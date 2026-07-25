El impacto del sargazo en el Caribe Mexicano

Desde 2011, con la única excepción de 2013, el Mar Caribe Mexicano se enfrenta cada verano a la llegada masiva de sargazo, una problemática que provoca graves afectaciones ambientales, ecológicas y económicas en la región, según indica el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida.

En el periodo de 2025, el reporte técnico elaborado por el investigador Uriel de Jesús Mendoza Castillo documentó que en el litoral del Caribe mexicano se detectaron 252,659 polígonos de presencia, los cuales equivalen a un área total de 382.7 kilómetros cuadrados a lo largo de 70 días.

Asimismo, el análisis calcula que la biomasa alcanzó alrededor de 1.30 millones de toneladas como cota máxima, reduciéndose bajo escenarios conservadores a un rango de entre 130,000 y 520,000 toneladas.

El registro de ese año evidenció una marcada estacionalidad del fenómeno concentrada fuertemente en julio y agosto, cuando se registró su mes pico. Además, cerca del 70% del área afectada por el sargazo se ubicó a más de 20 kilómetros de distancia de la línea de costa.