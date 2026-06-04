Inversores de Walmart rechazan informe sobre IA en el lugar de trabajo; automatización se extiende en EU

Los inversores de Walmart votaron este jueves en contra de una propuesta de los ⁠accionistas en la que se le pedía que informara sobre cómo el uso de la inteligencia artificial está afectando al bienestar de su plantilla, según los resultados preliminares de la votación de la junta general anual de accionistas de la ⁠empresa minorista.

La propuesta, presentada por el inversor ⁠United for Respect, llega en plena escalada de la batalla de Walmart contra Amazon por el dominio del comercio electrónico. Walmart pretende entregar los pedidos a los clientes en un plazo de 30 minutos.

Ava Williams, trabajadora del turno de noche en un Walmart de Spokane, Washington, se pronunció a favor de la propuesta, afirmando que ha "intentado en repetidas ocasiones dar la voz de alarma" sobre cómo los estándares para los empleados impulsados por la IA están provocando "lesiones, agotamiento y una alta rotación de personal".

"Se espera que cumplamos plazos imposibles", dijo Williams, añadiendo que a veces se presiona a los trabajadores para que se salten pasos críticos como desinfectar las estanterías y comprobar si hay productos caducados. "No hay ninguna responsabilidad por las herramientas que ahora afectan a nuestra seguridad".

Josh Allen, responsable de formación de primera línea de Walmart, afirmó que la filosofía de la empresa en materia de IA trata de hacer hincapié en "el uso responsable y el criterio humano".

"El aprendizaje de la IA debería generar confianza, no presión", dijo Allen durante una presentación de formación sobre IA en el evento anual Associates Week de Walmart.

Walmart es la mayor empresa privada de Estados Unidos en cuanto a número de empleados, con alrededor de 1.6 millones, según su reporte anual de 2026.

Walmart está aumentando sus inversiones en inteligencia artificial y automatización en sus almacenes y tiendas, implementando herramientas como sistemas de inventario "autocorregibles" para supervisar y reponer existencias, y previsiones predictivas de la demanda.

Las ventas en entrega rápida aumentaron más del 50% interanual en el primer trimestre, informó Walmart ⁠en mayo.

La empresa también está automatizando de forma agresiva sus sistemas ⁠internos. Más del 60% de sus tiendas reciben ⁠ahora mercancías de centros de distribución automatizados, y más del 50% de su volumen de cumplimiento de pedidos de comercio electrónico está automatizado, ⁠informó la empresa a finales del año pasado.

También está apostando fuerte por las herramientas de formación basadas en la IA. El miércoles, el gerente de una panadería de un Sam´s Club de Arkansas mostró a los medios de comunicación una herramienta que utiliza fotos para evaluar la calidad de las tartas recién horneadas y la precisión de las inscripciones decorativas en los pasteles.

El director financiero, John David Rainey, dijo que estas inversiones han ayudado a reducir los costos de envío, que llevan varios trimestres descendiendo de forma constante en torno al 30 por ciento.

Los resultados preliminares de la votación también mostraron que los ⁠accionistas rechazaron una propuesta que solicitaba un reporte sobre cómo los cambios en la política de inmigración y su aplicación en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump podrían afectar a las operaciones de Walmart.