Convocatoria para INVERSA, giro conceptual para el Festival Querétaro Experimental 2026

Para darle un giro al concepto del Festival Querétaro Experimental 2026, el gobierno municipal de Querétaro, que encabeza Felipe Fernando Macías Olvera; a través de la Secretaría de Cultura, lanzó la convocatoria para INVERSA, con una propuesta inédita para una instalación audiovisual inmersiva.

Esta edición 2026 propone un reto creativo que consiste en convertir el domo 360 del festival en un dispositivo que altere la realidad. Lejos de representar el cielo, el domo se transformará en un paisaje introspectivo donde las nociones de “arriba y abajo”, “interior y exterior” y “presencia y ausencia” se difuminan para ofrecer una narrativa sensorial en constante movimiento.

La convocatoria está dirigida a artistas, colectivos, compañías y creadoras radicados en Querétaro, para integrar una experiencia colectiva que explore el potencial de la inmersión. Las propuestas deberán empatar con el concepto INVERSA y explorar lenguajes interdisciplinarios como animación, artes digitales, artes circenses, arte sonoro, cine expandido, circo contemporáneo, danza contemporánea, instalación inmersiva, microteatro gestual, multimedia, música experimental, videoarte y videoperformance.

Los interesados, tienen hasta el 3 de julio para mandar su propuesta a proyectoscmq@gmail.com y la convocatoria está disponible en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, https://bit.ly/4dKhRpt. Las propuestas deberán considerar una duración de entre tres minutos con treinta segundos (3:30) y cinco minutos (5:00). Las obras seleccionadas se integrarán en una experiencia audiovisual inmersiva colectiva.

La publicación de resultados se dará a conocer el 20 de julio de 2026, a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro y mediante notificación directa al correo electrónico de la persona representante. Se seleccionarán hasta 15 proyectos, y el proyecto se exhibirá del 15 al 18 de octubre de 2026 en Plaza de los Fundadores.