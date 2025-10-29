Senadores aprueban la Ley Orgánica de la Armada de México

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 68 votos contra 32 del PAN, PRI y MC el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México, que remitió al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y vigencia.

Durante la discusión en lo particular, las dos propuestas de modificaciones a los artículos 2, y 5, 10, 31, 41, y 42, presentadas por Claudia Anaya Mota (PRI) y Gina Campuzano González (PAN), respectivamente, fueron rechazadas.

Al fundamentar el dictamen, Carlos Lomelí Bolaños (Morena), presidente de la Comisión de Marina, aseguró que la nueva ley trasciende lo técnico.

"Durante décadas nuestra Armada se ha mantenido firme frente a tempestades naturales, amenazas externas y crisis internas, pero hoy enfrentamos nuevos mares: el ciberespacio, el crimen organizado transnacional, los riesgos ambientales y las amenazas híbridas que no llegan sólo en buque, sino en datos, en redes y en algoritmos.

“Por eso, en esta nueva ley reconocemos, por primera vez, la existencia de la ciberdefensa y la inteligencia artificial como parte del poder naval de la Federación".

Explicó que se crea la Jefatura de Operaciones Navales como una estructura moderna que sustituye al viejo Estado Mayor General y permite una conducción más ágil, profesional y estratégica de las operaciones.

"Se incorporan unidades especializadas en protección portuaria y aeroportuaria y logística que fortalecerán la seguridad en puertos y aeropuertos vitales para el comercio, el turismo y el desarrollo nacional".

Por el PAN, Campuzano González propuso, sin éxito, realizar los cambios siguientes:

"Número uno: devuelvan las aduanas al control civil; número dos, que todo nombramiento lo revise y apruebe el Senado; número tres, protección digital con controles reales; número cuatro, derechos humanos obligatorios; número cinco, combate real al huachicol; número seis, que la transparencia se vea".

"Crean una Jefatura de Operaciones Navales que no es por mérito, es por dedazo presidencial, con charola, concentrando el mando estratégico en una sola persona, sin contrapesos. Eso no es profesionalización, es sumisión vestida de obediencia. Secuestraron su voz para imponer la de un partido. Mientras repiten el cuento de la soberanía, el huachicol fiscal se pasea libre. Cinismo puro".

Previamente, Manuel Añorve, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, explicó que la estructura de la Jefatura de Operaciones Navales, que responde directamente al Ejecutivo federal, elimina contrapesos, concentra poder y borra la autonomía operativa de la Armada, lo cual no la fortalece, sino que la centraliza y somete.

"Quieren controlar todo sin tener que dar explicaciones ni garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos y, mientras tanto, el verdadero cáncer que está hundiendo a la Marina ni siquiera se toca: El huachicol fiscal".

Pidió recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a la Marina el control absoluto de las aduanas y terminales marítimas, y "toda la operación que concluyó en el Cártel de Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, en el robo del siglo de 600,000 millones de pesos que se ven reflejados en el Presupuesto 2026 por la necesidad de estarle cobrando impuestos a todos los mexicanos".

"Esta red de corrupción, donde estuvo involucrado el exsecretario de Marina, Ojeda, donde solamente han detenido a un vice contraalmirante, Farías, y el otro amparado por los jueces del bienestar, por supuesto que operó con la complicidad dentro y fuera de la institución y (esto) no se combate con más jerarquías ni con discursos vacíos, se combate con fiscalización, control y voluntad política", afirmó.