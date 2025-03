Segob reporta 41 desaparecidos al día con Sheinbaum

Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación, durante los primeros 162 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum (del 1 de octubre de 2024 al 11 de marzo de 2025) se tiene un registro de 6,726 personas que se desconoce su paradero, un promedio de 41.5 casos al día.

Esto es un aumento del 92.44%, con respeto a los 3,495 casos registrados en la misma cantidad de días de administración de Andrés Manuel López Obrador.

La información consultada mostró que, en los primeros meses de Sheinbaum, la entidad que más casos registró de personas desaparecidas fue el Estado de México, con un total de 1,065; mientras que la Ciudad de México le sigue de cerca con un total de 1,013 casos, sólo 52 menos. Entre ambas entidades acumulan un 30.89% del total de casos.

Detrás se ubicó Sinaloa, donde se contabilizaron 524 casos; Puebla, que sumó 518; Michoacán, con 410; Sonora, con un total de 378, y Baja California, que reunió 317 personas cuyo paradero se desconoce.

Por el lado contrario, Yucatán, Tlaxcala, Colima, Campeche y Coahuila fueron las entidades en las que menos cantidad de personas desaparecidas y no localizadas se registraron ante el Registro Nacional con un total de dos, cuatro, ocho, 16 y 31, respectivamente.

Los datos del RNPDNO indicaron que del total de casos registrados, entre octubre del año pasado y marzo en curso, 4,717 estuvieron relacionados con hombres, mientras que 2,006 fueron de desapariciones de mujeres; además, tres casos no se ha logrado determinar a qué sexo pertenecían.

Adolescentes, más afectados

Se observó que el grupo etario que más casos presentó en toda la República mexicana fue el de las personas entre los 15 y 19 años de edad, en donde se tiene un registro de 1,167 personas (551 hombres y 616 mujeres).

Detrás estuvieron 857 personas entre los 25 y 29 años de edad (681 hombres y 176 mujeres); entre los 20 a 24 años de edad, con 793 (591 hombres y 202 mujeres), y entre los 30 a 34 años de edad con una suma de 778 casos (612 de hombres y 165 de mujeres).

Impunidad y crisis institucional

En entrevista con El Economista, Jonathan Ávila, coordinador del eje temático de desaparición de CEPAD A.C., mencionó que detrás del incremento en la cifras de este crimen se encuentran como causas la impunidad, la colusión institucional y la falta de capacidad de las fiscalías para atender la crisis.

“Aunque se inicien carpetas de investigación y se realicen algunos procesos de búsqueda, no hay un seguimiento puntual ni un esclarecimiento de los hechos. La mayoría de las personas desaparecidas no son localizadas y los perpetradores no son castigados”, señaló.

Ávila recordó el caso Ayotzinapa como un ejemplo emblemático de la falta de justicia en México: “Si en un macrocaso con toda la mediatización e incidencia política que existía alrededor no se logró la verdad, muchos otros casos quedan en el olvido con investigaciones a medias”.

A su vez, Ávila detalló que en estados como Jalisco, un Ministerio Público puede tener más de 300 carpetas de investigación a su cargo, lo que hace imposible un seguimiento efectivo de los casos.

Para enfrentar la crisis de desapariciones, el experto destacó la necesidad de una política nacional de prevención, que contemple acciones contra el reclutamiento forzado, la creación de protocolos nacionales de identificación de cuerpos y una reforma profunda en las fiscalías.