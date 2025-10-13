Rugen los motores; Carrera Panamericana llega a Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- Los motores ya rugen en Michoacán con la llegada de la Carrera Panamericana que este año celebra su 75 edición, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Este lunes 13 y mañana martes 14 de octubre, prepárate para vivir la velocidad, pasión y tradición automovilística. Un evento imperdible para familias, amantes del deporte motor y turistas que buscan experiencias únicas.

Desde temprana hora la quinta etapa de la Panamericana comenzó en el estado considerado como “el alma de México”, con la llegada de los 44 pilotos de más de 11 países que este año recorren ocho estados del país.

Los pilotos y sus vehículos arribaron al Centro Histórico de Morelia después de las 16:30 horas de este lunes, momento en que el público de turismo deportivo y los amantes de la velocidad podrán acercarse al rally, convivir con los competidores y tomarse fotografías con los autos de colección.

La edición de este año, que celebra más de siete décadas de esta emblemática carrera, ha reunido a pilotos internacionales provenientes de países como Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos, lo que subraya la relevancia global del evento.