Ricardo Gallardo inicia con entrega de infraestructura prioritaria en pozos

El Gobernador del Estado arranca la reconstrucción de la avenida Seminario y el entubamiento de las aguas negras del río Españita, además de inaugurar la nueva Unidad Recreativa el Palmar.

Tras más de 30 años de rezago de la herencia maldita, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, arrancó los trabajos de rehabilitación integral de la avenida Seminario y el entubamiento del canal de aguas residuales del Río Españita, además de inaugurar la Unidad Recreativa “El Palmar”, en beneficio de más de 65 mil personas de Villa de Pozos.

Tras refrendar el compromiso de generar un cambio para este municipio y como parte de un paquete de obras prioritarias por más de 200 millones de pesos para este municipio, el Gobernador dio el banderazo de arranque de la rehabilitación integral de la avenida Seminario con una inversión de cerca de 20 millones de pesos que mejorará la movilidad, la seguridad y generará más plusvalía en esta zona.

Adicionalmente, puso en marcha el entubamiento del canal de aguas residuales del Río Españita, una obra que terminará con los fétidos olores en las colonias San Cristóbal, Silos, Libertad, Mercedes y Prados de San Vicente, que incluirá la limpieza del cauce y la construcción de una línea de conducción que erradicará riesgos sanitarios.

En un ambiente de fiesta, Ricardo Gallardo acompañado de niñas, niños y deportistas, inauguró la Unidad Recreativa El Palmar, con áreas deportivas, un salón de usos múltiples, canchas de fútbol con pasto sintético, gimnasio al aire libre, área infantil, explanada cívica, sanitarios, alumbrado nocturno y jardines, donde dio el penalti inicial en medio del agradecimiento de las familias.

En ambos eventos el Gobernador platicó y atendió a las familias, se sumó a la petición de mejorar la distribución de agua a los hogares y criticó que el organismo operador Interapas continúe sin atender esta necesidad básica, al reafirmar que habrá más obras y apoyo sin límites para las y los habitantes de Villa de Pozos y de todo el Estado por parte de la administración estatal.