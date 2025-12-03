En rezago, más de 40,000 trámites para títulos de agua

En caso de aprobarse las reformas en materia de aguas, la Conagua estaría a contrarreloj para resolver los más de 40,000 trámites en rezago que presentaba hasta el pasado junio.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantenía, hasta junio pasado, 44,578 trámites rezagados (más de 60 días hábiles de ingresados) relacionados con expedición de nuevos títulos para explotación de aguas nacionales, así como para la transmisión de derechos; éste último proceso desaparecería con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

La información de la dependencia entregada a El Economista vía solicitud de transparencia, con corte a junio pasado, reveló que 18,934 asuntos tenían que ver con transmisiones de derechos y su registro, 20,001 trámites eran concesiones para aprovechamientos de aguas superficiales, mientras que 5,643 era de concesiones para explotación de acuíferos.

Las oficinas que presentan un mayor rezago administrativo son la Dirección Local de Chihuahua (8,671 trámites); el Organismo de Cuenca Lerma Santiago (4,331), que tiene injerencia en Jalisco, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, seguido del Organismo de Cuenca Golfo Centro (2,430); éste último tiene a su cargos los casos de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala.

Además de la dirección local de Zacatecas (2,121) y el Organismo de Cuenca Golfo Norte (2,1873), con operaciones en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo.

Riesgo de la judicialización

El proyecto de decreto que se discutirá hoy en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados establece, en los transitorios de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que “los trámites que se encuentren pendientes de resolución por parte de la Comisión Nacional del Agua al momento de la publicación del presente Decreto, se resolverán en términos de la normatividad vigente al momento de su presentación”.

De acuerdo con los reglamentos de los procedimientos para las solicitudes de concesiones CNA-01-004 para aguas subterráneas y CNA-01-003 para aguas superficiales, el tiempo de respuesta de la dependencia debe de ser de 60 días hábiles.

No obstante, en los últimos años se ha hecho común en el país que los trámites rezagados en la Conagua sean impugnados ante los tribunales federales por los peticionarios ante la falta de respuesta por parte de la autoridad.

En caso de que los casos lleguen a ser impugnados por los peticionarios el personal jurídico de algunas oficinas enfrentarían cientos de casos a la vez.

En expedientes judiciales públicos consultados se observa que es frecuente que se argumente, en juicios de amparo en tribunales federales, el rezago en la atención de las solicitudes de concesiones, por parte de la Conagua, como una forma de instarla a resolver los asuntos.

La oficina que presentaría la mayor carga de trabajo sería la Dirección local de Chihuahua, la cual tiene 12 integrantes en el área jurídica, lo que da un promedio de atención de 722 casos; le siguen la Dirección de Aguascalientes (435 trámites por cada miembro del área jurídica); el Organismo de Cuenca Golfo Centro (405); el Organismo de la Península de Yucatán (299) y la Dirección Local de Coahuila (299).