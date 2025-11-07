Se reúne Segob con iglesia católica de Michoacán por violencia en la región

Ante la violencia que se presenta en Michoacán y que se ha recrudecido en especial en el ámbito municipal, ayer representantes de la iglesia católica y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunieron.

“Hay que escuchar para poder establecer un plan que mejore los servicios, que mejore la infraestructura o lo que pida la población. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál es la prioridad? Los invito a seguir contribuyendo en la parte espiritual y de valores”, dijo Icela en el encuentro.

En la reunión la funcionaria lamentó el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan quien fue ultimado por un joven de apenas 17 años presuntamente contratado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En este contexto, explicó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizó el encuentro con los representantes eclesiásticos “con atención y respeto, para conocer su pensamiento y construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

El clima de violencia en Michoacán se ha recrudecido en los últimos meses; a mediados de octubre se registró el asesinado de Bernardo Bravo, líder citrícola de Apatzingán, después de que insistiera en la crisis en la región por el cobro de cuotas por parte del crimen organizado a los agricultores, problema que se ha presentado desde hace al menos una década.

Entre enero y septiembre de este año suman 1,024 homicidios dolosos en la entidad; en mes con mayor número de víctimas se presentó en mayo pasado cuando se reportaron 133 crímenes.

Si se comparan las cifras de violencia entre años, para este 2025 se presenta una baja de 13% ya que entre enero y septiembre de 2024 se registraron 1,182 asesinatos según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No obstante, entre agosto y septiembre de 2025 se presentó un alza en el número víctimas de homicidio doloso al pasar de 93 a 111 casos, es decir, un aumento de 19 por ciento.