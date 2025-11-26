Se replican protestas por 25N en todo el país

Mujeres a lo largo de todo el país salieron a las calles este 25N para exigir a las autoridades acciones concretas para frenar la violencia y otorgar justicia a las víctimas.

En estados como Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, entre otros, se presentaron movilizaciones y Performance para visibilizar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Aunque en la mayoría de los casos las marchas fueron pacíficas y con poco afluencia, hubo casos como en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde integrantes de colectivos de madres de víctimas de feminicidio y mujeres buscadoras incendiaron cartones y objetos frente al Palacio de Gobierno, lo que activó la alarma de incendio del lugar.

De igual forma, en el mismo municipio se llevó a cabo una quema simbólica de un ataúd frente a las oficinas de la Secretaría del Deporte de la localidad, en reclamó por la muerte de una joven al interior de las instalaciones.

También hubo localidades donde las mujeres decidieron no marchar y en su lugar realizar performance como forma de reclamó por la inacción de las autoridades.

Tal es el caso de Hidalgo, donde medios locales dieron cuenta de que mujeres integrantes de diversos colectivos se concentraron afuera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, para expresar que “decidimos no salir a marchar para no mendigar justicia”.

Aquí se volvió representativa una imagen donde se ve a elementos policiacos del estado esperando, con sus escudos en el piso de la explanada de Plaza Juárez, debido a que la movilización fue pacífica y no fue necesario su despliegue.

Mientras que en Jalisco, en el Centro de Justicia Para las Mujeres, las manifestantes decidieron colocar decenas de pares de zapatos pintados de color rojo en representación de las víctimas de feminicidios y de desaparición que se reportan en el estado.