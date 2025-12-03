Registran cada 3 horas un intercambio de derechos de agua

En promedio, cada tres horas en el país, se realiza una transmisión de derechos para la explotación de aguas, revelan datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según expedientes entregados por la Conagua a El Economista, a través de solicitudes de información, entre enero del 2018 y hasta junio pasado, se habían registrado, en direcciones locales y organismos de cuenca, 22,073 transmisiones de derechos.

Los oficinas de Comisión que más trámites de transmisiones han registrado y autorizado, en el mismo periodo, son Chihuahua (5,152 casos); el Organismo de Cuenca Lerma Santiago (3,459), que administra partes de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas; y las oficinas de Guanajuato (2,287); Michoacán (1,943) y Zacatecas (1,488).

En contraparte, las sedes con menor actividad son Tabasco (33); Quintana Roo (37); Guerrero (59); Organismo de Cuenca de Yucatán (65), que analiza casos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tlaxcala (66).

No obstante, cabe mencionar que las 33 oficinas de la Conagua presentan trámites de este tipo.

Las transmisiones de derechos para explotación de agua han sido parte esencial para que el Ejecutivo federal busque cambiar la Ley de Aguas Nacionales y expedir la Ley General de Aguas.

De acuerdo con lo estipulado el proyecto de dictamen a discutir hoy se eliminan las transmisiones de derechos; en el ámbito agrícola en asuntos en los que se esté vendiendo un terreno o heredando, en ese caso, la Conagua realizaría una “asignación” de derechos y expedirá un nuevo título para la explotación de aguas a nombre del nuevo dueño de la tierra.

Para realizar las asignaciones y organización de los expedientes se da a la Conagua seis meses de plazo.

Acuíferos sobreexplotados

Hasta junio pasado, la Conagua ha tenido conocimiento de 25,693 transmisiones de derechos de explotación de los recursos hídricos en acuíferos sobreexplotados.

Desde que se comenzaron a publicar estudios de disponibilidad de aguas por parte de la Comisión, a inicios de la década de los años 2000, las transmisiones de derechos han sido la única forma en la que personas físicas y morales pueden obtener títulos de agua en zonas con sobreexplotación.

Las oficinas con más registros son la de Guanajuato (3,625); el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago Pacífico (2,998); Chihuahua (2,770); Zacatecas (2,296) y el Organismo Cuenca Noroeste, que administra partes de Sonora y Chihuahua, especialmente gestiona cuencas vitales como la del Río Yaqui, Río Sonora y Río Mayo, reconocidas por su alta escasez.

En esta zona, así como en la mayor parte del país en el Registro Público de Derechos el Agua aparecen diversas concesiones a nombre de empresas o sociedades anónima de capital variable, entre las que destacan inmobiliarias o empresas agroalimentarias.