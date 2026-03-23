Reconstrucción del Periférico Norte alcanza 75% de avance; Gobierno del Edoméx renueva 80 kilómetros

A poco más de dos meses del inicio de los trabajos, la reconstrucción del Periférico Norte acumula un 75 por ciento de progreso, acercándose hacia su fase final con la intervención simultánea en distintos tramos de esta vialidad estratégica, una de las más transitadas del Valle de México, por donde circulan diariamente más de 204 mil vehículos y que conecta puntos clave entre la entidad y la Ciudad de México.

La obra ejecutada por el Gobierno del Estado de México contempla la rehabilitación integral de 108 kilómetros, desde la zona de Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán. En este corredor, que conecta a seis municipios, se está logrando la articulación de la movilidad de miles de personas que se trasladan diariamente por motivos laborales, escolares y comerciales.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha señalado públicamente que este proyecto forma parte de una estrategia para recuperar vialidades prioritarias en la entidad, con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos y el objetivo de mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular.

De acuerdo con el último reporte de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México, en la obra ya se han intervenido más de 80 kilómetros de los 108 que se están rehabilitando, todo esto tras la acumulación de daños, deterioros e imperfecciones en la vía, con rezago de más de 20 años.

Los trabajos se realizan en cuatro frentes simultáneos con maquinaria de alta precisión, lo que permite avanzar entre 700 y 800 metros diarios de nueva carpeta asfáltica. Esta tendrá un espesor de 10 centímetros y una vida útil estimada de hasta 10 años, además de incorporar mejoras en señalización, balizamiento e iluminación con tecnología LED.

En los tramos ya concluidos, usuarios han reportado una circulación más fluida y una reducción en los tiempos de traslado, en una obra que forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con la que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez busca modernizar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para millones de mexiquenses.