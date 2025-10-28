Reconoce Carlos Slim liderazgo y visión del gobernador Navarro Quintero para impulsar inversión y desarrollo en Nayarit

Durante su reciente visita al estado, el empresario mexicano destacó las decisiones y avances del gobierno de Nayarit, que se ha convertido en un referente nacional de estabilidad y crecimiento

Tepic, Nayarit, 28 de octubre.– El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, continúa consolidando al estado como un destino confiable y atractivo para la inversión nacional e internacional. En días recientes, sostuvo un encuentro con el empresario Carlos Slim Helú, uno de los líderes más influyentes del desarrollo económico en México y América Latina. El empresario mexicano asistió de igual forma al estadio de béisbol Coloso del Pacífico, donde presenció un partido entre los Jaguares de Nayarit —que están debutando esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico— y los Tomateros de Culiacán.

Durante la reunión en la capital nayarita, el gobernador y el empresario abordaron temas clave relacionados con la economía, la inversión y el crecimiento sostenible, tanto en Nayarit como en el país.

Desde el inicio de su administración, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero ha emprendido acciones firmes y estratégicas para atraer inversión, impulsar el desarrollo económico y garantizar bienestar a las familias nayaritas. Su gobierno ha priorizado la creación de condiciones de estabilidad, transparencia y certeza jurídica, factores que fortalecen la confianza del sector empresarial nacional e internacional.

Gracias a una política pública orientada al crecimiento sostenible, Nayarit ha logrado consolidarse como un territorio con infraestructura moderna, conectividad en expansión y una visión integral de desarrollo que abarca sectores como el turismo, la agroindustria, la innovación tecnológica y la educación.

En su encuentro con Carlos Slim, el mandatario expresó la importancia de la confianza que hoy distingue a Nayarit.

“Conversamos sobre la confianza que las y los empresarios tienen en la certeza que genera Nayarit para la inversión y el crecimiento sostenible”.

Navarro Quintero destacó que el estado atraviesa una etapa de transformación profunda gracias al fortalecimiento de la infraestructura, la reactivación del sector productivo, la modernización de los servicios públicos y la generación de empleos dignos.

“Nuestro estado vive un momento de transformación, con rumbo claro y estabilidad, que se refleja en el interés de quienes apuestan por el futuro de México. En Nayarit, seguimos construyendo oportunidades para todas y todos”, afirmó el gobernador.

Por su parte, Carlos Slim subrayó la relevancia de impulsar la inversión como motor del crecimiento económico y el bienestar social. En entrevista con un medio local, destacó que la inversión es fundamental para el crecimiento económico y para elevar el nivel socioeconómico de la población: más preparación, más educación, más capacitación y mejores empleos.

El empresario también reconoció el liderazgo del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y su visión de desarrollo integral para Nayarit:

“Es excelente las decisiones y lo que él está pensando y lo que él está haciendo. Él ha avanzado mucho. Y hablamos de muchas cosas. Que conozcan lo que hacemos en la fundación y en ese sentido que haya muchas cosas que se puedan hacer en Nayarit”.

La confianza empresarial en el gobierno de Nayarit, encabezado por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, ha impulsado proyectos estratégicos en infraestructura, turismo, educación y desarrollo económico, consolidando al estado como un punto clave para el crecimiento del occidente de México.