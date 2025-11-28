Reafirma Gobernador Rocha la vocación humanista, solidaria y transformadora de su administración

El Ejecutivo estatal destacó el compromiso de las y los legisladores con Sinaloa y su gente.

Culiacán, Sinaloa 28 de noviembre de 2025.- En el marco del ejercicio de rendición de cuentas sobre la situación que guarda la administración pública estatal contemplado en el Cuarto Informe, el Gobernador Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión de trabajo con diputados y diputadas que conforman las LXV legislatura, donde detalló la vocación humanista, solidaria y transformadora de su administración.

Durante esta reunión de trabajo con las diferentes fracciones políticas que conforman esta Legislatura, el Gobernador Rocha, señaló con convicción que, su administración está inspirada en los principios de la Cuarta Transformación que brinda bienestar a las y los sinaloenses. Por ello, las y los diputados reconocieron los avances plasmados en el Cuarto Informe.

En este encuentro, el Gobernador Rocha, mencionó que se han atendido 3 mil 048 familias desplazadas, a quienes se les distribuyen despensas, además de servicios de atención médica, educación y se tiene contacto cercano mediante un censo de desplazados. Afirmó que se cuentan con 53 hectáreas de terreno distribuidas en Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis para desarrollar vivienda, apegados al programa de vivienda que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y mediante el cual, en Sinaloa se construirán más de 15 mil. “Nos estamos arrimando a un programa nacional que tiene la presidenta Sheinbaum, que es el de construir en Sinaloa, solamente en Sinaloa, 15 mil casas. Es más ya se están construyendo”, precisó el Ejecutivo Estatal

Asimismo, aprovechó destacando cifras que indican que 135 mil 111 sinaloenses salieron de la pobreza. Y mencionó como principal estrategia para disminuir la pobreza en Sinaloa, la generación de empleos a través de la inversión pública, privada y extranjera, además de especializar la mano de obra local. “El tema central para nosotros es mantener la generación de empleos y esta solamente se va a mantener promoviendo la inversión tanto privada como extranjera, pero también hay que mantener los programas sociales”, afirmó.

Referente a la atención de niñas, niños y adolescentes, el mandatario destacó la atención en materia de salud que se ha realizado para atender a la niñez y adolescencia en Sinaloa, refiriéndose a la realización de diferentes ediciones del Cuadrangular del Bienestar, en coordinación con las ligas de béisbol que buscan concientizar y recaudar fondos para apoyar a niños y jóvenes con cirugías de corazón abierto, salud visual, trasplantes renales y atención a la diabetes infantil. Además de la construcción de la unidad de paidosiquiatría y otras mejoras en su entorno social, económico y educativo. “Tenemos que ir buscándole cada vez más a las incidencias malignas, enfermedades y demás de los niños y además no solamente en el tema de salud, sino en temas de educación y demás” dijo el gobernador Rocha.

En otro punto, precisando que, en materia de seguridad se está trabajado y actuando todos los días a través de la coordinación con los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo estatal, detalló que, gracias al operativo antirobos de vehículos se han logrado recuperar más de 2,900 unidades, lo que representa un 40% del registro.

Además de rescatar a personas privadas de la libertad y detener a 1,424 mayores de edad consignados tanto en la Fiscalía estatal como en la Fiscalía General de la República. Confirmó que, han sido asegurados más de 2,200 vehículos relacionados con algún delito, de los cuales 232 cuentan con blindaje, además se han decomisado 3,704 armas largas, 875 armas cortas, más de un millón de municiones y 22 mil cargadores, todo ello ayuda a disminuir a violencia. También se han decomisado 417.5 kg de fentanilo, 14 mil kg de metanfetamina, 3 mil kg de cocaína, 6 mil kg de mariguana, deteniendo la distribución de estupefacientes, y destruido 3,049 máquinas tragamonedas. “Esto es producto de una acción permanente de las policías”, apuntó.

En materia de economía, resaltó el crecimiento del 2.8% en el primer semestre de 2025, de acuerdo a cifras del INEGI, Sinaloa fue la entidad del país que más creció en este rubro, lo que consolida al estado como una entidad con mayor dinamismo económico. También destacó el apoyo que, desde la secretaría de Economía se brinda a las Mipymes y a emprendedores a través de esquemas especiales de créditos mediante REDFOSIN y programas específicos como Equipa Sinaloa que ha entregado más de 16 mil equipos a no menos 40 mil negocios en los 20 municipios del estado. En ese sentido, destacó la inversión de 400 millones de pesos, en apoyos a músicos, locatarios, tianguistas, pequeños negocios y emprendedores desde Culiacán hasta Escuinapa. “Se requiere seguir atendiendo a los pequeños porque son los generadores de empleo”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador Rocha, subrayó el apoyo que su gobierno ha brindado a las mujeres sinaloenses desarrollando espacios y ambientes que fortalezcan su autonomía, “El tema de la autonomía es fundamental, la mujer hoy en día, lucha por muchas cosas, por su mejoría economía, etcétera, pero sobre todo la mujer tiene que luchar por su autonomía”, sostuvo. Asimismo, precisó que, se busca que las mujeres tengan una ocupación para generar vida económica y se desempeñen por si solas sin depender de la voluntad de otros que limiten sus capacidades. “La mujer debe de conquistar el estatus real que tiene, que es igual que el hombre”, puntualizó el gobernador Rocha.

Cabe señalar que, el Ejecutivo estatal agradeció la participación de las y los diputados, ya que, al recoger y escuchar sus evaluaciones sobre su desempeño, habla de su compromiso con el estado y la sociedad sinaloense

El Gobernador Rocha, estuvo acompañado de las y los secretarios que conforman su gabinete estatal, así como de la presidenta de la JUCOPO María Teresa Guerra, del presidente del Supremo Tribunal, Jesús Iván Chávez Rangel, Eneida Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF y Juan de Dios Gámez, alcalde municipal.