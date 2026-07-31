Refuerza Felifer seguridad vial en Querétaro con alumbrado LED

Como parte de la estrategia para mantener una ciudad más segura, ordenada y con mejores servicios públicos, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, supervisó la instalación de luminarias en LED solares de alta tecnología en el Libramiento Surponiente.

Esta acción fortalece la seguridad vial y atiende una de las principales solicitudes de los habitantes de la zona sur de la ciudad y, de acuerdo con el alcalde en 2026, el Municipio de Querétaro alcanzará las 120 mil luminarias en funcionamiento.

“En toda la ciudad tenemos una política pública irrestricta de que una ciudad bien iluminada es una ciudad segura”, expresó el alcalde, quien dijo que con estas acciones se brinda mayor seguridad, por lo que invitó a las y los ciudadanos a reportar al 070 cualquier luminaria que requiera reparación o la necesidad de instalar nuevos puntos de luz en sus colonias.

Indicó que este tipo de intervenciones durante la noche y la madrugada para evitar afectaciones al tránsito vehicular y permitir que la ciudadanía encuentre una ciudad funcional al iniciar sus actividades.

“Si identificas en tu colonia algún punto de luz que no funciona y ocupa restitución, avísanos. Si ves en tu colonia que hay un punto oscuro y ocupa una luminaria, avísanos y la instalamos. Marca al 070 y ahí atendemos tu reporte”, indicó el alcalde quien supervisó la instalación de las 130 luminarias en la zona del Libramiento Surponiente.

Explicó que, aunque el mantenimiento de la carpeta asfáltica, bacheo y rehabilitación del Libramiento Surponiente corresponde al Gobierno Federal por tratarse de una vialidad federal, el Municipio cumple con las atribuciones que le corresponden, entre ellas el alumbrado público, en beneficio de las familias queretanas.

Con estas acciones se busca mejorar la circulación vial y fortalecer las condiciones de seguridad para quienes transitan por las calles y avenidas de la ciudad.