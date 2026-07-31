Isuzu D-Max 2026 llega a México: precio desde $550,000 y motor turbodiesel de 188 hp

Isuzu llevaba años en el país operando como especialista en vehículos de carga con una reputación sólida entre flotillas; ahora, tras un buen rato de especulación, trae por fin uno de sus productos más importantes al segmento de pick-ups medianas: La Isuzu D-Max.

La gama se conforma de tres versiones. La de acceso es la única con cabina sencilla y tracción trasera, planteada como herramienta pura de trabajo. Las versiones intermedia y tope son de doble cabina y suman tracción 4x4 con caja reductora. Se distribuirá en los más de 30 puntos de venta que Isuzu tiene a nivel nacional y llegará importada desde Tailandia, con disponibilidad en agencias en cuestión de semanas.

Motor turbodiesel 3.0 de 188 hp: mecánica de trabajo

Isuzu D-Max

Bajo el cofre va un turbodiesel de cuatro cilindros y 3.0 litros que entrega 188 hp y 332 lb-pie de par, asociado a una caja manual de seis cambios o automática de seis velocidades. Algunas versiones añaden selector de modos de manejo y bloqueo de diferencial.

El chasis no busca sorprender, busca aguantar: frenos de disco al frente y tambor atrás, suspensión independiente delantera, muelles en el eje trasero y dirección hidráulica. Es la receta de siempre para una pick-up que va a cargar todos los días.

Capacidad de carga y arrastre

Isuzu D-MaxR PARSONS

La capacidad de carga de la Isuzu D-Max va de 940 a 950 kg, mientras que el arrastre alcanza 3,500 kg con remolque con frenos y 750 kg sin frenos. En dimensiones declara 5,280 mm de largo, con una caja de 1,495 mm.

Equipamiento: qué trae cada versión

A diferencia de la Mazda BT-50, con la que comparte plataforma, la D-Max no coquetea con el uso lifestyle: se enfoca de lleno en la utilidad. De ahí que las dos primeras versiones se queden con faros de halógeno y solo la tope lleve LEDs. La gama ofrece rines de 17" o 18", llanta de refacción de tamaño completo, ganchos en la batea y bedliner en las versiones intermedia y tope.

Interior y conectividad

Isuzu D-Max

Puede equipar pantalla central de 8" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, audio de cuatro u ocho bocinas, aire acondicionado manual o automático de doble zona, cuadro de instrumentos análogo y volante con ajuste de altura y profundidad.

Seguridad y ADAS

Isuzu D-MaxMatt Williams

La versión base se queda corta con dos bolsas de aire; intermedia y tope llegan a seis. ABS y ESC son de serie en toda la gama. A lo largo del portafolio aparecen cámara de reversa, frenado autónomo de emergencia frontal y trasero, monitor de punto ciego y aviso de abandono de carril.

Disponibilidad y precios

La Isuzu D-Max comenzará ventas en algunas semanas en nuestro país. Por ahora sabemos que partirá de los $550,000 pesos y está pensada para luchar directamente con las Nissan NP300 y Toyota Hilux.