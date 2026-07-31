Volkswagen Tiguan 2026 a prueba: la nueva era progresa, pero trae nuevos retos

El Volkswagen Tiguan de tercera generación llega a México con una gama que va de los $613,190 a los $795,790 pesos. Cambia de origen, pero no olvida su filosofía de equipamiento, comodidad y buen manejo. Lo analizamos a fondo.

Volkswagen ya vivió la era del Vocho y la del Golf; hoy estamos en la era del Tiguan. Este SUV tiene la corona del producto más vendido de la marca a nivel global, así que su nueva generación no solo debía ser mejor que la anterior: también tenía que recordarnos de lo que es capaz la marca.

Diseño: más expresivo y menos sobrio que nunca

Volkswagen Tiguan 2027Mauricio Juárez

Durante décadas Volkswagen se caracterizó por un lenguaje de diseño apoyado en la sobriedad, con elementos que daban a sus productos una identidad muy bien balanceada: sin formas exageradas, pero identificables de inmediato.

Hoy la marca se transformó hacia un lenguaje mucho más expresivo, y el nuevo Tiguan es la prueba.

¿Por qué el Tiguan mexicano ya no es el Tiguan europeo?

Volkswagen Tiguan (Primera generación)

Antes de entrar en materia hay que aclarar algo: este Tiguan ya no está tan emparentado con la variante europea que dio vida a su historia. En la segunda generación, nosotros recibimos una variante llamada Tiguan All Space, extendida para satisfacer los gustos de Norteamérica.

Volkswagen Tiguan All Space (GEN2)

Para esta tercera generación, el Tiguan de siempre —corto y compacto— sigue su vida en Europa, mientras que lo que tenemos en México y Estados Unidos es en realidad el Volkswagen Tayron, un SUV que nació en China, se volvió global, se lanzó después en Europa y finalmente llegó a nuestra región para fabricarse en México. El camino no es extraño: el Taos vivió exactamente lo mismo derivando del Volkswagen Tharu.

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

La versión que nos acompaña es el tope de gama R-Line, a mi parecer el que mejor se ve. Adopta una imagen de tintes deportivos con más contrastes en negro, una fascia más propositiva, rines enormes de 20 pulgadas en dos tonos e iluminación exterior LED que incluso tiene animaciones.

Me gusta lo que veo y se nota muy diferente a la generación pasada. Por fuera destaca:

Faros Matrix LED

Calaveras LED

Rines de 20"

Techo panorámico

Acceso confort

Espejos laterales plegables eléctricamente

En dimensiones es ligeramente más pequeño que el Tiguan anterior: mide 4,670 mm de largo y su cajuela ofrece 750 litros de capacidad.

Interior: todo lo bueno de la nueva era… y sus retos

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

Por dentro es donde más evoluciona y donde más adopta las tendencias actuales de la industria. En calidad, me parece que está al nivel del segmento: se ve y se siente bien, aunque un Peugeot 5008 está mejor terminado.

Aun así, se siente bien ensamblado, bien aislado de ruido y bastante cómodo.

El problema de los botones

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

Este Tiguan carga con parte de los cambios que hace poco obligaron a Volkswagen a corregir el rumbo en diseño interior: adoptó casi por completo la eliminación de botones físicos para trasladar esas funciones a la pantalla.

Por un lado, eso libera mucho espacio en la consola central; por otro, hace más confusa la operación del auto. En la consola solo quedan el botón de encendido y una perilla para el volumen que, al presionarse, permite cambiar la ambientación del interior o seleccionar el modo de manejo.

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

Hasta la palanca de cambios desaparece: la sustituye un selector en la columna de dirección que no es el tradicional, sino uno que funciona girándose, como en un ID.4. Súmale controles táctiles para volumen, aire acondicionado, confort de asientos y hasta la eliminación de botones para controlar el techo panorámico, y el resultado no termina de sentirse del todo bien.

Sí cuenta con controles por voz, pero no están tan desarrollados como los de la competencia: ayudan con el aire acondicionado o la iluminación ambiental, pero aún no controlan ventanas ni techo panorámico u otras funciones más avanzadas.

Equipamiento del Volkswagen Tiguan

Su nivel de equipamiento es altísimo:

Pantalla central de 15" en HD

CarPlay y Android Auto inalámbricos

Sistema de audio Harman/Kardon de 11 bocinas con subwoofer

Cuadro de instrumentos digital con nuevas animaciones e interfaz

Cargador inalámbrico para celular

Puertos USB-C

Selector de modos de manejo

Apertura de cajuela con gestos

Aire acondicionado automático de triple zona

Iluminación ambiental

Asientos delanteros con masaje, ventilación y calefacción

Compatibilidad con app de celular

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

Destacan el sistema de audio, el trabajo de la interfaz en pantalla, la comodidad de los asientos, los nuevos contrastes de color que realzan su percepción de calidad y la enorme cantidad de zonas iluminadas por la luz ambiental —que, hay que admitirlo, para algunos será demasiado.

En esta generación no hay tercera fila de asientos, pero los cambios en la plataforma hacen que el interior se sienta sumamente amplio y versátil: su enfoque familiar está mejor desarrollado que nunca.

Seguridad: digna de toda la familia

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

Esta generación ya fue evaluada como Tayron en Europa y también por varios organismos de nuestra región, con muy buenas calificaciones en todas.

Para México se ofrece con seis bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, cámara de reversa y visión de 360°, entre otros elementos.

Toda la gama incluye asistencias avanzadas a la conducción:

Freno autónomo de emergencia

Control de velocidad crucero adaptativo

Monitor de punto ciego

Mantenimiento de carril

La versión tope suma estacionamiento inteligente, visión de 360°, luces altas automáticas y luz de curva dinámica.

Manejo y motor: lo bueno de la plataforma MQB Evo

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

A nivel de manejo da gusto decir que, aunque el enfoque del producto sea la comodidad y lo familiar, las sensaciones siguen siendo buenas. No peca de suavidad extrema ni de falta de comunicación con el conductor, pero tampoco llega a sentirse firme o incómodo en ningún momento.

Bajo el cofre hay un motor que conocemos desde hace mucho: el clásico cuatro cilindros turbo de 1.4 litros con 150 hp y 184 lb-pie de par, acoplado a una caja automática de doble embrague de siete cambios que lleva el poder solo al eje delantero.

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

Por ahora la variante R-Line 2.0 4Motion no está en la gama, algo que muchos extrañan. Siendo sinceros, este motor le queda bien: es un producto pensado para ciudad y salidas a carretera con una experiencia relajada y suficientemente capaz, así que cumple su misión.

La suspensión es independiente en ambos ejes y tiene una gran calibración. A mi parecer se disfruta mucho más que una Toyota RAV4 en dinámica, aunque frente a un Mazda CX-5 o un Hyundai Tucson no se siente tan ágil.

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

El retraso en la comunicación entre caja y motor existe, como en cualquier auto con estas características, así que no hay nada realmente molesto en su operación.

Rendimiento de combustible

En consumos está al centro del segmento: mis peores cifras rondaron los 8.5 km/l y las mejores llegaron a 11.7 km/l.

Veredicto: gran producto con equipo destacable

Volkswagen Tiguan 2026Mauricio Juárez

El Volkswagen Tiguan de tercera generación me parece una buena compra por equipamiento, seguridad, espacio y manejo.

Sin embargo, hay dos peros. El primero es la pérdida de tantos botones físicos en el interior. El segundo es que, aunque Volkswagen ya confirmó que a futuro los modelos de la plataforma MQB tendrán variantes híbridas convencionales, hoy no las ofrece —y eso hace que SUV como la nueva Toyota RAV4 presenten un mejor balance entre lo que se paga y lo que se obtiene, en modelos con precios similares a los de Tiguan.

Aun así, si no necesitas un auto electrificado, este Tiguan respeta y continúa la receta exitosa que la marca estrenó con su primera generación. Además, su nombre ya tiene mucho peso: aunque en esencia sea ligeramente distinto, tiene más que suficiente para cumplir los objetivos que Volkswagen le ponga.