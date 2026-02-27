Detienen a cuatro de 23 reos fugados de penal de Ixtapa

Autoridades federales detuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, a cuatro de las 23 personas privadas de la libertad que se evadieron el pasado 22 de febrero del Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, tras un operativo coordinado encabezado por la Secretaría de Marina.

Las autoridades detallaron que se elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertas interinstitucionales y migratorias, y se reforzó la coordinación con instancias estatales para dar seguimiento a rutas de escape, puntos de interés y posibles zonas de resguardo.

Como resultado de estas labores, los cuatro hombres fueron ubicados y detenidos en la localidad El Colorado, en el municipio de Puerto Vallarta.

Por otro lado, se indicó que a los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad federal, informó a través de su cuenta de la red social X, que la acción fue encabezada por Semar, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades de Jalisco.

“El día 22 de febrero fueron detenidas cuatro personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta. La investigación continúa para detener a los demás involucrados”, señaló.

Mientras que, en un comunicado conjunto, se indicó que en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

La fuga

Los hechos, en la que estos cuatro personas escaparon, ocurrieron el pasado domingo 22 de febrero, cuando dos vehículos forzaron el acceso al centro penitenciario estatal ubicado en Puerto Vallarta y extrajeron a 23 internos, en el marco de los disturbios tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Osegera Cervántes, alías “El Mencho”.

“Lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la policía penitenciaria que estaba haciendo frente a esta situación”, señaló el secretario Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, hace unos días cuando confirmó el escape de las personas privadas de su libertad.

Tras el incidente, se activaron protocolos de búsqueda interinstitucional con despliegue operativo inmediato y trabajos de inteligencia.