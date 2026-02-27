Acusan a la Rana de narcoterrorismo

Un gran jurado federal en el Distrito Sur de California presentó una acusación formal ampliada contra René Arzate-García, alias la Rana, señalado como presunto jefe de plaza en Tijuana del Cártel de Sinaloa, por cargos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y múltiples delitos de narcotráfico.

El anuncio fue realizado por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que detalló que Arzate-García, de 42 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, es acusado de traficar grandes cantidades de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense.

De manera simultánea, el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de René Arzate-García y su hermano, Alfonso Arzate-García, alias Aquiles.

Entre las acusaciones se incluyeron delitos contemplados en la legislación federal estadounidense por: narcoterrorismo, proveer apoyo material a una organización terrorista, empresa criminal continua, conspiración internacional para distribuir e importar sustancias controladas, lavado de dinero, entre otras.

Penas

Además, se explicó que, de ser encontrado culpable, Arzate-García podría enfrentar cadena perpetua y multas millonarias, además de penas mínimas obligatorias de hasta 20 años por algunos cargos.

Según las autoridades estadounidenses, René Arzate-García habría escalado dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa hasta convertirse en uno de los principales operadores en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, controlando actividades en el estado de Baja California.

La acusación sostuvo que la Rana coordinaba la importación de miles de kilogramos de drogas hacia el sur de California y que participaba en operaciones del cártel, incluyendo secuestros y ejecuciones.

También se le atribuye el lavado de millones de dólares en ganancias ilícitas mediante transacciones internacionales complejas, así como actos de corrupción contra funcionarios y fuerzas de seguridad mexicanas.