Venezuela: ¿el peor escenario?

Han pasado 55 días de la incursión que extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores de Caracas. Y seis meses de la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, para frenar el tráfico de drogas. Un éxito absoluto, la operación llevó al presidente de Venezuela y a su esposa al centro de detenciones de Brooklyn, Nueva York, para enfrentar cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas en apoyo de actividades criminales.

La estabilización de la producción petrolera y la recuperación económica de la nación sudamericana han sido la prioridad en las semanas que han seguido a la acción estadounidense. La transición democrática y las elecciones son objetivos de mediano plazo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido una aliada valiosa para la administración Trump, que ahora mismo ha dejado que los líderes del chavismo mantengan sus cargos. La liberación de los presos políticos ha ayudado a disminuir la presión internacional, mientras que la oposición también se ha enfocado a reconstruir su presencia interna y acreditar el liderazgo de María Corina Machado.

Estabilidad, sin democracia. ¿Y sin alternancia? Poco a poco, Rodríguez ha ganado legitimidad funcional, sin desmontar las estructuras de control político y social del antiguo régimen.

El peor escenario. Ahora mismo es imposible saber si hubo una fractura en el círculo más cercano a Nicolás Maduro y si la oposición cuenta con los respaldos suficientes para impulsar la realización de elecciones presidenciales. La recuperación de los derechos civiles y políticos ahora mismo parece ser un proceso gradual.

La alternancia en el poder, entonces, no sería punto de partida sino la culminación de un proceso previo, caracterizado por la restitución del espacio cívico, la liberación de presos políticos, la restauración del régimen de partidos y una reinstitucionalizacion del Estado. Todo, sujeto a la fractura o la trascendencia del bloque dominante.

En el análisis de los escenarios posibles, el Laboratorio de Paz (think tank venezolano, fundado en 2012) no ha descartado un regresión autoritaria, derivada de una fractura interna del chavismo, en la que un sector del propio bloque gobernante impulsaría un golpe de Estado o una ruptura abierta contra la presidenta encargada.

Este escenario abriría un periodo de alta incertidumbre, posible violencia política y confrontación interna. La presión internacional o las demandas democratizadoras quedarían en segundo plano. La disputa por el control del poder entre los herederos del chavismo es el verdadero peor escenario.

Efectos secundarios

REVUELTOS. Primero fue Radio Educación, luego la Cineteca Nacional y ahora, el Instituto Mexicano de Cinematografía está al borde de la suspensión de actividades, por los recortes presupuestales. En todos los casos, la mediación de la Secretaría de Cultura con los trabajadores afectados –principalmente aquellos bajo contrato por servicios profesionales—han sido fallida. En el IMCINE, ante la falta de formalización contractual y del pago de salarios, está emplazado un paro que se mantendrá hasta que se cubran los adeudos y se garantice la seguridad salarial del personal de Capítulo 3000.

RESPONSABLES. Para sanear las finanzas y reordenar los pasivos de TV Azteca, la asamblea de accionistas aprobó el plan de reorganización corporativa y operativa presentado por Rafael Rodríguez Sánchez, que traerá como consecuencia la solicitud de un concurso mercantil voluntario.