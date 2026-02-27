PRI va en contra de la reforma electoral

El costo político y social de que la reforma electoral no pase en el Congreso de la Unión no será del PRI, sino de Morena, aseguró Manuel Añorve Baños.

En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario priista en la Cámara de Senadores calificó la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para, entre otros puntos, eliminar los 32 senadores de representación proporcional o plurinominales y disminuir el gasto electoral, de “mentira populista”.

Con la desaparición de los senadores plurinominales y el esquema de listas para elegir a los diputados federales de representación proporcional, alertó, el oficialismo quiere entrar “por la puerta de atrás para tener una sobrerrepresentación (en el Congreso). Es obvio, quieren quitarlos para tener ellos, obviamente, una mayoría calificada y seguir destruyendo el país. Lo mismo en la Cámara de Diputados”.

Por último, reiteró que el voto de los senadores del PRI será en contra de la reforma electoral promovida por Sheinbaum Pardo.