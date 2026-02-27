Atacar opacidad y mejorar procesos, retos para la ASF

Legisladores, académicos y especialistas alertaron que la fiscalización en nuestro país enfrenta retos importantes, tales como opacidad en los procesos y deficiencias en los resultados de las auditorías; no obstante, mostraron una especial preocupación por la posible reelección del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante el foro “Propuestas para mejorar la fiscalización superior en México”, convocado por la UNAM, la Cámara de Diputados y México Evalúa, y al inaugurar el encuentro, el abogado general del Instituto, Hugo Concha Cantú, destacó que para que la labor de fiscalización debe contar con un marco legal adecuado para que la hagan real y auténtica y no una mera simulación.

Añadió que en México la fiscalización enfrenta retos importantes, tales como la falta de transparencia, los plazos, la opacidad, tiempos prolongados en la revisión de la cuenta pública y limitaciones en la rendición de cuentas, que, dijo, muchos se concretan en las acciones de corrupción que existen alrededor la fiscalización.

De igual forma, señaló que como parte de un esfuerzo por transparentar los recursos se dio vida hace 10 años al Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, lamentó que este sistema no ha llegado a cumplir con los objetivos.

Por su parte, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum pretenda enviar un paquete de reformas en materia de lucha contra la corrupción y combate a la impunidad, es una muestra de voluntad de hacer de la auditoría y la fiscalización una de las columnas vertebrales de un nuevo sistema anticorrupción.

En este contexto, el morenista habló sobre la presentación de una de sus iniciativas de reforma constitucional para reconstruir el sistema de fiscalización y auditorías en México, con propuestas que van desde reducir los plazos para la entrega y revisión de la cuenta pública, con el fin de que los resultados de auditoría sean más oportunos y eficaces.

Además de ampliar la participación ciudadana en el proceso de designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación y reforzar los mecanismos de denuncia.

Confianza

La investigadora Gabriela Ríos Granados consideró que se deben generar reformas que generen mayor confianza a la ciudadanía, aunado a que la fiscalización se traduzca en mejores servicios públicos y mayor confianza institucional.

Incluso, destacó la propuesta de eliminar la reelección del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que, con ello, dijo, se estimula su rendición de cuentas en tiempo y forma y “no se generan estos incentivos perversos de contubernio, prebendas”.

Por otro lado, el profesor Roberto de la Rosa, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, enfatizó la importancia de evaluar no solo la cantidad, sino la calidad de las auditorías, así como de fortalecer la transparencia y digitalización de los procesos de fiscalización.

Lo anterior al señalar que desde que existe la ASF, sólo hay 2 de 25 cuentas públicas cerradas por completo, donde no hay observaciones abiertas.

De igual forma destacó que a lo largo de últimas tres gestiones de la ASF, el número de auditorías que se realizan han incrementado, sin embargo, alertó que esto tiene implicaciones, pues se incrementa de manera enorme la carga de trabajo para los auditores, con consecuencias como que, en la gestión del primer titular de la ASF, Arturo González de Aragón, 11% de las auditorías culminaron sin observaciones.

Mientras que, con Juan Manuel Portal Martínez, segundo auditor de la ASF, subió a 16%, al tiempo que la gestión actual de David Colmenares Páramo, va a cerrar con 31% de las auditorías sin ningún tipo de observación.

“En la última gestión de Colmenares hay un tema muy importante; tres de cada 4 auditorías que cierran sin observaciones son del gasto federalizado y tenemos un reto enorme de cómo se practican las auditorías, de la calidad de las auditorías”, subrayó.

Independencia

En representación de México Evalúa, Lourdes Morales señaló que la independencia en la designación del titular de la Auditoría Superior es determinante para su legitimidad y autonomía, y propuso incorporar estándares internacionales de máxima publicidad, evaluación técnica y participación plural en los procesos de nombramiento.

Expertos han criticado con anterioridad la gestión de David Colmenares en el máximo órgano fiscalizador, además de la falta de efectividad de la misma auditoría.

Entre 2016 y 2025, la ASF detectó 1,542 casos de corrupción (30% de los casos a nivel nacional) y sólo obtuvo sentencias favorables en 9 de ellos (1% de las sentencias a nivel nacional).

Colmenares busca la reelección

David Colmenares Páramo, actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirmó su intención de reelegirse, por otros ocho años, al mando de este ente fiscalizador.

En silla de ruedas y escoltado por elementos de protección de la Cámara de Diputados, Colmenares Páramo acudió este jueves a San Lázaro para entregar la documentación y expresar su intención de participar en el proceso de renovación del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Es así que con el registro de Colmenares Páramo, a la fecha se han registrado 37 personas; 10 mujeres y 27 hombres, para competir por la titularidad del máximo ente fiscalizador del país.

Cabe señalar que este registro cierra el próximo sábado 28 de febrero. Entre los principales que han mostrado su intención de participar en el proceso están: María de la Luz Mijangos, actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la Corrupción de la FGR.

Además de José Juan Serrano, personaje cercano a Claudia Sheinbaum, pues se desempeñó como contralor de la Ciudad de México durante la administración de la ahora presidenta de la República.