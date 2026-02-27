Taddei defiende el PREP y Juntas Distritales

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, mostró preocupación ante algunas de la propuestas planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en su reforma electoral, tales como la desaparición de las Juntas Distritales Permanentes y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Aunque la titular del INE llamó a tener prudencia institucional y esperar la redacción final de la iniciativa presidencial, dejó claro que este organismo electoral defenderá la importancia de ambos mecanismos para el sistema nacional electoral.

Incluso, reconoció que cualquier cambio planteado es una alerta, por lo que ya trabajan en la postura técnica que tendrá en INE ante la eventual reforma a través de una mesa de trabajo que fue acordada con los consejeros y consejeras para ver los impactos.

“Es decir, hay que ser muy puntuales en este intercambio de información que hemos venido poniendo a disposición, primero de la Comisión Presidencial para la presentación de esta reforma electoral y, en segundo, para la Cámara, que se convierta en la Cámara de origen, para para trabajar con ellos estas materias porque son los datos duros, los datos sólidos que deben de contar los legisladores para su sana toma de decisiones”, añadió.

Nuevo mecanismo

Guadalupe Taddei también advirtió que en el caso de la desaparición del PREP, se tendría que pensar en un nuevo mecanismo para dar resultados el día de las elecciones, ya que, sostuvo que “lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral”.

Y es que defendió que el PREP, el Conteo Rápido y el Cómputo son tres instrumentos del Instituto que han tenido la bondad o el beneficio de contar con información pronta el día de la Jornada.

“Si la propuesta viniera y se aprobará que el cómputo oficial del Instituto inicia el mismo día de la Jornada Electoral, como sucede aquí en la Ciudad de México, por cierto, y en otros estados de la República a nivel local, así sucede, eso tendría que venir aparejada de una nueva herramienta para estar proveyendo información a la población. Eso es lo que hay que decir”, subrayó.