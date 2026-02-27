Monociclo

Ante versiones de un presunto hackeo masivo a instituciones públicas, el INE rechazó cualquier vulneración a sus bases de datos tras echarle un ojo a sus candados de seguridad y confirmó que no existen brechas de seguridad ni exfiltración de información sensible. Con un monitoreo permanente y ciberinteligencia 24/7, la autoridad electoral llamó a la responsabilidad para evitar especulaciones.

El senador Emmanuel Reyes Carmona llamó a los jóvenes a involucrarse en la política nacional, a fin de fortalecer la democracia y enriquecerla con nuevas iniciativas. Pese a que algunos tienen una percepción de lo que significa ser legislador, Carmona dijo que no son amos, ni señores, ni todopoderosos, ya que estos cargos son pasajeros, y, por tal motivo, siempre hay que vincular a la juventud.