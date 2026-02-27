De Wattpad a convertirse en un fenómeno editorial mundial

Estamos en un restaurante en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. El evento al que se invita es la lectura y presentación privada, previa al anuncio oficial del tercer libro de la saga de novelas de romance juvenil y drama Boulevard, de una autora mexicana actualmente de unos 28 años, Flor M. Salvador, quien, se nos explicó, es un fenómeno mundial de ventas, particularmente entre lectoras muy jóvenes.

La curiosidad nos empuja hasta este lugar. Se trata del primer encuentro de este tipo organizado por acuerdo entre la plataforma de venta de libros en línea Busca Libre y la casa Penguin Random House. Un grupo limitado de personas, no más de 30, se ha ganado la oportunidad de conocer a Flor, de tener su nuevo libro antes que el resto y de compartir con ella una sesión de lectura y una convivencia.

Se perciben realmente emocionadas. Una de ellas trae en mano todos los libros publicados por Flor hasta el momento, desea la dedicatoria sobre cada volumen. Dice con una sonrisa de sandía que su novio la está esperando afuera. Fue él quien le consiguió el acceso exclusivo para este encuentro con la autora, como regalo de cumpleaños.

La presentación oficial, al menos en México, está programada para este viernes 27 de febrero en la Biblioteca Vasconcelos. Una de las profesionales que acompañan a Flor explica a este medio que solamente bastaron tres minutos para que se agotara el cupo de 500 personas acreditadas para el evento.

El fenómeno ha sido tal que en abril próximo se estrenará la cinta Boulevard, una adaptación de la obra de Flor M. Salvador producida por Sony Pictures España y Wattpad Webtoon Studios, dado que es el país ibérico donde más éxito ha tenido la saga de la joven escritora.

¿Cómo se originó el fenómeno?

Flor nació en Ciudad del Carmen, Campeche, en 1998. Cuenta que fue aproximadamente a los 15 años cuando comenzó a curiosear y no mucho después, a publicar sus propias historias en Wattpad, un espacio de lectura y escritura accesible vía internet o por aplicación, una especie de blog o, más bien, una evolución de este formato del que actualmente hacen uso más de 90 millones de personas en el mundo, de las cuales cerca del 10% son autoras, según información de la plataforma. Allí Flor se hace llamar Ekilorhe, un derivado de la palabra ekilorea que en lengua euskera significa girasol. Ha confesado que añadió la letra h como la del nombre de Harry Styles, su cantante favorito. El contador de lecturas de su perfil en la plataforma hace rato que rebasó los cien millones.

“Conocí Wattpad a través de las ‘fan ficciones’ (ficciones que escribe un fan sobre su artista favorito). Cuando entré fue como por 2013 y estaban las ficciones de One Direction, Justin Bieber y 5 Seconds of Summer, un montón de artistas. Al principio sólo me dedicaba a leer y leer, pero a inicios del 2015 me dieron ganas de escribir. Empecé con un poemario, pero no funcionó. De ahí salió otro libro que tengo en borrador, pero no me gustó, hasta que llegó Boulevard. Como fuente de inspiración tuve varias canciones, videos musicales y experiencias propias. Desde entonces decidí que quería ser parte de esa comunidad, hasta la actualidad que me mantengo allí. En su momento fue mi refugio, mi lugar seguro y también una forma de terapia”, comenta Flor.

Dice que está por terminar de escribir Eterno, la última entrega de la tetralogía Boulevard y no sabe si estará lista para soltar la historia y continuar por otro camino. “Me voy a poner nostálgica”, reconoce, aunque regala un pequeño guiño: “No sé si decirle spin off o una segunda generación, porque no puedo hacer spoiler, pero en el tercer y cuarto libro se conoce algo que cambia por un momento toda la perspectiva de Boulevard y de ahí podría salir más”.

Un mundo de lectoras

“¿Nos vas a pagar la terapia?”. Es lo primero que Flor escucha de sus fans en el restaurante de la San Rafael después de terminar la breve lectura de Boulevard. Antes de ella. El resto ríe con la pregunta y asiente al mismo tiempo. Al parecer hay vuelcos dramáticos importantes en la historia.

Otra chica pregunta si tiene algún consejo para aquellas lectoras que quieren animarse a escribir sus propias ficciones. “Hay un consejo que siempre digo y ya parece trillado porque lo vengo diciendo desde 2020, pero es el que más me ayudó y es personal: hay que escribir realmente lo que a ti te gusta y te apasiona, porque hoy en día nos fijamos mucho en el qué dirán o el ‘esto no está bien’, pero cuando realmente haces algo en lo que pones amor y pasión, las cosas se dan solas”.

Quizás sea sólo un acto reflejo, pero vale la pena dejar la siguiente información por aquí. De acuerdo con los datos más recientes del Módulo sobre Lectura (Molec), del Inegi, el 89% de la población mexicana alfabeta de 18 a 24 años de edad se declara lectora de libros, blogs, revistas o historietas. Se trata de la proporción de edad con mayor índice de lectura entre la población mexicana y el indicador desciende conforme avanza la edad.

Es esa proporción del público lector a la que está atendiendo una parte cada vez más grande de la industria editorial.