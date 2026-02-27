32.7 millones de informales; 13.4 millones de autoempleados...

¿Es el mercado laboral la mejor fotografía de la economía y sociedad mexicana? Yo creo que sí, pero tengo dudas de cuál es el dato que mejor refleja la “realidad”. Desde hace años, somos un país donde la informalidad domina, hay 32 millones 700,000 personas en la economía informal frente a 26 millones 700,000 en lo formal. En promedio es 54.9%, pero hay tres estados donde la informalidad supera el 75%, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los estados menos “informales” son Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, aunque la tasa de informalidad no baja de 33% en nuestro trío de ases.

Informalidad implica ausencia de prestaciones e irregularidades en materia tributaria o de seguridad social. Esto nos lleva a hablar del empleo en condiciones críticas. Son 22 millones 865,000 personas las que están en esta situación que define a aquellos que trabajan más de 35 horas a la semana, pero ganan menos de un salario mínimo o laboran más de 48 horas a la semana y ganan menos de dos salarios mínimos.

México tiene 22,000 millonarios, según el informe de OXFAM. En el mercado laboral tenemos apenas 449,591 personas que ganan más de cinco salarios mínimos y 2 millones 475,000 personas que trabajan sin recibir ingresos.

Si nos ocupamos de la tasa de desocupación, podemos decir que estamos a la altura de los mejores de la OCDE. Es apenas 2.7%, lo que significa que en el mes de enero fueron 1 millón 657,000 personas. Como ustedes saben, necesitamos otros indicadores complementarios para asomarnos a la compleja realidad de la desocupación y/o la baja actividad. Si consideramos los desocupados más los que trabajan menos de 15 horas a la semana, tenemos a 5 millones 253,000 personas, que son 8.8% del total. Algo así como una tasa de desempleo sin maquillaje.

¿Han seguido la pista al dato de la población no económicamente activa? Casi no hablamos de ellos, pero son 41.5% de la población mexicana mayor de 15 años. Son 43.5 millones de personas y no dejan de crecer. Entre enero de 2025 y enero de 2026 se sumaron 1 millón 680,761 personas a este grupo. El crecimiento en 2024 y 2023 fue también superior a un millón por año. Estamos hablando de personas que no participan en el mercado laboral porque se dedican al hogar, a los estudios; tienen impedimentos personales; están jubilados o pensionados. ¿Qué parte del crecimiento de la Población Económicamente no Activa está relacionada con los programas sociales? La pregunta tiene sentido y se escucha con frecuencia en foros y encuentros empresariales. No hay un estudio que confirme esta hipótesis y nos ayude a comprender cómo las transferencias modifican el mercado laboral.

El mayor empleador en México es el comercio, con 11 millones 601,000 personas, al cierre de enero de 2026. Le sigue la industria manufacturera, con 9 millones 755,000; la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, donde trabajan 6 millones 126,000 personas, y la industria de la construcción, que emplea a 4 millones 800,000 personas.

¿Cuántas personas trabajan para el Gobierno? Un poco más de 2 millones 266,000 personas, menos de 4% del total. Este porcentaje es bajo, comparado con 23% en China; 16% en España; 14% en Estados Unidos; 7% en Japón y 5% en Brasil.

Hablando de empleadores, hay 3 millones 135,682. La cifra del INEGI reporta un alza de 102,920 entre el primer mes de 2026 y el mismo periodo del año pasado. No coincide con el dato de patrones del IMSS, que en 2025 registró una reducción en el número de patrones de 25,667, para un total de 1 millón 29,280. La no coincidencia se explica, en parte, porque la encuesta del INEGI incluye empleadores del sector informal. Esto permite suponer que una parte de los patrones que se dieron de baja en el IMSS “reaparecieron” en la informalidad.

Más allá de empleadores y empleados, hay un grupo al que necesitamos seguir con más atención: los trabajadores por cuenta propia. Son 13 millones 412,000 y crecen vertiginosamente. En los últimos meses se sumaron 555,000 personas, un promedio de 1,520 personas por día. En este número está el reflejo de la vocación emprendedora de la población mexicana, pero también una muestra de la desesperación ante las dificultades que plantea el mercado laboral.

Nota: La mayor parte de las cifras citadas en el artículo corresponden a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, de enero de 2026.