Puebla se transforma con trabajo comunitario y seguridad: Armenta

- La faena comunitaria número 20 refuerza el compromiso ciudadano, el principio constitucional del artículo 115 y marca el inicio de una nueva etapa en seguridad, cultura y desarrollo deportivo.

-El gobernador Alejandro Armenta anunció que pronto entregará nuevas patrullas de alta tecnología para reforzar la seguridad en el estado.

SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue. El gobernador Alejandro Armenta encabezó la faena comunitaria número 20 acompañado de autoridades municipales y estatales, con esto destacó el valor del trabajo comunitario como una herramienta para fortalecer el tejido social, cumplir el mandato del artículo 115 constitucional, y dar ejemplo de que el servicio público se ejerce con cercanía y compromiso directo con la ciudadanía.

Con machete, desbrozadora, guantes y casco, Armenta inició la jornada pintando guarniciones bajo un puente y deshierbando banquetas y zonas de desagüe. “Cada vez que hacemos una faena no venimos a tomarnos la foto, tenemos que sudar, si no, no tiene sentido. El ejemplo es importante”, afirmó ante vecinos, autoridades y medios de comunicación.

Durante su mensaje, el gobernador fue enfático en su postura sobre la seguridad: “O estás con la delincuencia o estás con la seguridad, no hay medias tintas. La omisión frente a la inseguridad es complicidad”, advirtió, al tiempo que informó sobre el refuerzo con más de 100 nuevas patrullas de alta tecnología y la participación de la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía para enfrentar de manera coordinada, a los grupos delictivos.

“Yo no voy a meter las manos por nadie de mi equipo, así sea el coordinador de gabinete, el secretario de gobernación, el subsecretario, un inspector quien sea, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie tenga colusión con los grupos delictivos”, puntualizó.

A la Faena Comunitaria 20 se sumaron el presidente municipal de Puebla, José Chedraui y la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, quienes realizaron labores de deshierbe y pintura de muros de contención. La alcaldesa de San Andrés Cholula agradeció la presencia estatal y destacó la jornada “Apropiación Violeta”, que combate el acoso sexual a nivel municipal. Por su parte, Chedraui reafirmó la coordinación entre los tres niveles de gobierno “ amor a Puebla y pensando en grande”.

Armenta resaltó que estas acciones están alineadas con el espíritu del artículo 115 de la Constitución, que establece la responsabilidad de los municipios en servicios públicos y obras comunitarias. “La responsabilidad es de todos: hay que limpiar, hay que barrer. Puebla está de moda”, subrayó, al anunciar que el estado será sede de los Juegos Universitarios Nacionales y busca albergar el Congreso Nacional de Pemex, lo que significa la llegada de más de 20 mil especialistas. Además de los juegos universitarios, Armenta anunció que Puebla será sede de eventos como la Carrera Panamericana y Smart City Expo, con esto se fortalece el turismo y la economía local.

Las faenas comunitarias lideradas por Alejandro Armenta no sólo son jornadas de limpieza y mantenimiento urbano. Representan una filosofía de gobierno basada en el ejemplo, la honestidad y el trabajo conjunto. Como dijo el mandatario: “Mientras yo sea gobernador, habrá faena cada semana. Porque eso nos recuerda que no somos más que nadie, ni menos que nadie”.

Al respecto, Mayra García, vecina de la colonia Emiliano Zapata reconoció que las faenas motivan a los colonos a mantener limpios sus espacios en beneficio de las nuevas generaciones.