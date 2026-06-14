Publica SEP resultados de asignación de preescolar, 1º de primaria y educación especial en escuelas públicas de la Ciudad de México: Mario Delgado

Madres, padres y tutores pueden consultar los resultados de asignación en la página oficial https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Señaló que quienes requieran solicitar un cambio de escuela asignada podrán hacerlo en línea del 16 al 18 de junio de 2026

La asignación correspondiente al nivel secundaria del periodo ordinario estará disponible a partir del 4 de agosto de 2026, informó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), se encuentran disponibles los resultados de asignación de preescolar, 1º de primaria y educación especial (preescolar, primaria y secundaria) en escuelas públicas de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2026-2027, como parte de las acciones que garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación inclusiva, equitativa y de excelencia, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), fortalecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que las madres, padres y tutores pueden consultar los resultados de asignación en la página oficial https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/, con el propósito de que las y los estudiantes cuenten oportunamente con un espacio educativo para continuar su trayectoria escolar en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Mario Delgado señaló que quienes requieran solicitar un cambio de escuela asignada podrán hacerlo en línea del 16 al 18 de junio de 2026 a través de la página oficial https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/. Precisó que la asignación de cambios estará sujeta a la disponibilidad de lugares en los planteles solicitados, ya que la mayoría de las escuelas cuentan actualmente con matrícula completa.

Indicó que, en caso de que la solicitud de cambio resulte favorable, la o el aspirante perderá el lugar originalmente asignado y deberá incorporarse a la nueva escuela obtenida. Si la solicitud no procede, se conservará la asignación inicial, garantizando así la continuidad del proceso educativo de las y los estudiantes.

Asimismo, informó que los resultados de asignación para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral se darán a conocer a partir del 18 de junio, mientras que los correspondientes al nivel secundaria del periodo ordinario estarán disponibles a partir del 4 de agosto de 2026.

El titular de la SEP agregó que las familias que no realizaron el registro de preinscripción para preescolar o primer grado de primaria durante el periodo ordinario podrán participar en el proceso extemporáneo del 8 al 16 de julio en los espacios disponibles. Para el ingreso a primer grado de secundaria, el periodo extemporáneo se llevará a cabo del 6 al 12 de agosto.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo recordó que todos los trámites de preinscripción e inscripción en escuelas públicas son completamente gratuitos. Asimismo, invitó a las familias a consultar la información relacionada con la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, incluyendo el consentimiento informado y los informes de resultados de salud para estudiantes de primaria, con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de las niñas y los niños.