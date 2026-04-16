Protestan campesinos por fracturación hidráulica

Integrantes de organizaciones campesinas y colectivos ambientalistas de comunidades indígenas de la Huasteca potosina protestaron este miércoles a las afueras de la Cámara de Diputados, en rechazó al planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover el “fracking sustentable”.

Las y los indígenas pertenecientes a las etnias Tének y Náhuatl, provenientes de la huasteca potosina, advirtieron que el llamado “fracking sustentable” generaría una grave contaminación de su aguas y ecosistemas

Por ello, anunciaron la recopilación de más de 125 firmas de 80 comunidades que fueron entregadas a la Mesa Directiva de San Lázaro para prohibir el fracking en la Constitución, pues insistieron que la fractura hidráulica afectaría a más de 700,000 habitantes de 300 comunidades de la región.

“Entregamos un ejemplo de un acta comunitaria que es la del Ejido El Cristiano para que ellos se den cuenta del contenido de rechazo al fracking. Este es un ejemplo, pero diciéndoles que llevamos 150 actas que ya se han levantado y que estamos continuando para tener más.

“También tenemos un escrito dirigido a Kenia López, donde se pide el procedimiento legal del Congreso para que prohíba de forma definitiva el fracking en México, modificando el artículo 27 constitucional. Son 123 firmas, 80 comunidades, de 7 municipios”, expresó Rosa Peña, integrante de una de estas organizaciones campesinas.

“Para nosotros, la perforación hidráulica no aceptamos porque es la muerte; para nosotros no es vida, es pura muerte porque tenemos nuestra agua de manantiales, por lo tanto queremos defenderlo, no queremos que entren porque nuestras aguas se contaminan o se secan, esa es nuestra petición directa frente a esta Cámara de Diputados, que nos escuchen, intervengan”, dijo otro de los representantes que decidió no indentificarse.

Sobre este asunto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que con el fracking México tiene la oportunidad de avanzar hacia una verdadera soberanía energética, ello al mostrarse a favor de usar esta técnica de extracción, “pero con responsabilidad ambiental y eficiencia administrativa”.