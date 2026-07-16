Se lanzan ataques Del Pilar y Bonilla por audios filtrados

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó haber ofrecido colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) o haber comprometido información de seguridad nacional, luego de la difusión de un audio en el que presuntamente conversa con intermediarios de esa agencia estadounidense al tiempo que acusó al exgobernador Jaime Bonilla de estar detrás de las filtraciones que tienen un fin político.

Durante una conferencia de prensa, acusó a su antecesor Bonilla, de haber organizado una “trampa” para grabar de manera clandestina una conversación privada relacionada con las gestiones sobre su visa estadounidense, con el propósito de difundirla y afectar políticamente a su administración.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones”, afirmó.

La gobernadora explicó que el origen de la grabación se remonta al 15 de diciembre de 2025, cuando, dijo, Jaime Bonilla le propuso reunirse en Tijuana con personas que supuestamente podrían ayudarla a atender el tema de la cancelación de su visa.

"Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión (...) Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”, sostuvo.

Según su versión, durante el encuentro los asistentes le hablaron de supuestos procesos judiciales y cargos en su contra en Estados Unidos, situación que calificó como sorpresiva y sin sustento.

Explicó que, al considerar extrañas las circunstancias, pidió que cualquier asunto se canalizara a través de un abogado de su confianza, quien, afirmó, nunca fue contactado.

“Nunca presentaron un solo documento y nunca se concretó ninguna reunión. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, dijo.

Bonilla responde

Mediante un comunicado, el exgobernador Bonilla, quien hoy es comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, rechazó los señalamientos de Del Pilar al tiempo que dijo que la gobernadora ha perdido poder político en la entidad.

“Marina está sumamente angustiada porque ya también perdió el control político del estado, los perfiles a coordinadores ya no se reportan con ella, los liderazgos de Morena la ignoran y nuestra coordinadora Monserrat Caballero la pone muy nerviosa, porque sabe que si llega a la gubernatura no habrá tregua en sus fechorías”, dijo.

Bonilla insistió en que en Estados Unidos se le siguen investigaciones por “narcoterrorismo” a la actual mandataria.