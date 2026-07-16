Rueda de la fortuna

A partir del 16 de julio, Conagua abre un año de gracia para resucitar concesiones de agua muertas. Podrán regularizarse títulos de uso agrícola y doméstico vencidos entre 2009 y 2026 que omitieron su prórroga legal. La medida también permite inscribir fallos rezagados en el Registro Público Nacional del Agua. Un intento de la autoridad para actualizar su padrón y poner orden en un sistema de concesiones plagado de trámites pendientes.

Hombre bala

México acumuló al menos 2,529 atrocidades y crímenes de extrema violencia durante el primer semestre de 2026, reportó la organización Causa en Común. Con un promedio de 14 casos diarios de tortura, masacres y mutilaciones, su cruda “Galería del horror” confirma que el país padece una jornada violenta al día. Sinaloa, Michoacán y Guerrero encabezan la lista del espanto nacional, bajo un escenario donde el control de la delincuencia organizada impone además un severo y preocupante subregistro.

Domador

Movimiento Ciudadano busca revivir el Fondo Metropolitano para rescatar la inversión pública en las 74 urbes del país. El diputado Pablo Vázquez Ahued propuso una reforma que garantice recursos equivalentes al 1% del PIB para estos proyectos. Tras criticar la centralización y militarización del gasto federal -calificando de fracaso obras como Dos Bocas-, el partido naranja alista la batalla legislativa rumbo al Presupuesto 2027. El desarrollo de las ciudades no puede seguir secuestrado por el centralismo, consideran en el naranja.