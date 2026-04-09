Promueve Felipe Macías cajeros inteligentes para agilización de trámites

Con el objetivo de agilizar los trámites que requiere la ciudadanía, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, impulsó el aumento de servicios en los cajeros inteligentes para brindar una atención más directa, por lo que se han rebasado los 98 mil trámites digitales al mes.

Por instrucción del alcalde, la Secretaría de Atención Ciudadana incrementó durante la actual administración, y en comparación con el trienio anterior, los servicios mensuales que se brindan en los 60 cajeros inteligentes distribuidos en la capital.

En la administración anterior se registraban en promedio 22 mil servicios mensuales en los cajeros; en lo que va de 2026, la cifra alcanzó los 98 mil 117 trámites al mes, lo que representa un incremento de hasta 450 por ciento y refleja una atención más ágil para la ciudadanía.

Estos resultados se han alcanzado con el mismo presupuesto, gracias a la atención personalizada, el seguimiento a quejas y sugerencias, la incorporación de nuevos servicios y las nuevas modalidades que se ofrecen en coordinación con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), para la recarga de saldo y el pago de servicio, respectivamente.

Asimismo, los servicios que también se ofrecen en los diferentes cajeros inteligentes son impresión de actas (nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y reconocimiento); pago de servicio de agua (CEA), pago de liquidación universal, impresión de CURP, tarjeta QroBus (recarga y consulta de saldo), programación de citas de Registro Civil (nacimiento y boda civil), trámites y reportes (baches, mantenimiento de áreas verdes, recolección de escombro, basura en calle, papeleras llenas/dañadas, coladera dañada, falla de alumbrado y recolección de tiliches), así como también quejas y sugerencias.