Sheinbaum afirma que hay que revisar si se establece en la Constitución la revocación de mandato de juzgadores

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que habrá que revisar si se establece en la Constitución la revocación de mandato para el caso de ministros, jueces y magistrados.

“Si debe haber o no revocación de mandato de jueces, pues hay que revisarlo’’, respondió a pregunta expresa sobre el tema, pero que ella no ha pensado proponerlo.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, dijo que los ciudadanos son los que deciden.

“Ahora el pueblo manda y si un juez no está cumpliendo con su papel, pues no está cumpliendo con su papel y está bien que se denuncie que no está cumpliendo con lo que debe ser, que finalmente es el cumplimiento de las leyes y la administración de la justicia", expresó.

Recordó que en su primera iniciativa de reforma electoral, “en mi ‘plan A’ que mandé", que fue rechazado por la Cámara de Diputados, incluyó “un capítulo muy importante que tenía que ver con ampliar la decisión de los ciudadanos sobre distintos temas en los municipios, en los estados…"

Y como no se puede plantear la misma reforma el mismo año, dijo, “esto lo vamos a llevar después, porque creo que es importante que la gente decida. Después de la elección, quizá, volver a plantear una reforma donde la ciudadanía, el pueblo tenga la posibilidad de decidir sobre temas en sus municipios, en los estados o a nivel federal".

Así como fortalecer la consulta pública, agregó, la llamada democracia participativa, pero insistió en que “eso ya será después’’.

Actualmente, explicó, corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) evaluar el desempeño de los jueces.

“Es el principal mecanismo al que puede acceder el ciudadano para quejas de un juez de cualquier característica".

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