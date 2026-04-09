Melania Trump niega cualquier relación con los abusos de Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó ⁠este jueves haber mantenido ⁠una relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y afirmó que las acusaciones al respecto la difaman.

"Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben terminar hoy", declaró Melania Trump en una inusual intervención desde la Casa Blanca.

Afirmó que nunca había tenido una relación con Epstein ni con su socia Ghislaine Maxwell, con quien, según dijo, solo mantuvo una ⁠correspondencia esporádica.

"No soy ⁠víctima de ⁠Epstein", afirmó ‌Melania Trump.

Epstein fue ⁠detenido en 2019 acusado por la justicia federal de tráfico sexual de menores. Su muerte en 2019 en una celda de Manhattan fue dictaminada como ⁠suicidio.