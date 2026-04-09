Astronautas de Artemis II serán extraídos de la nave este viernes, dos horas después de amerizar

Los astronautas de la misión Artemis II serán extraídos de la cápsula Orión cerca de dos horas después de su amerizaje, previsto para las 20:07 horas de este viernes (hora del este de Estados Unidos), según ha informado la NASA. Tras ello, un equipo de rescate les trasladará en avión al USS John P. Murtha. Una vez al bordo, se someterán a evaluaciones médicas antes de subir a un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Estados Unidos).

Durante este jueves, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen continúan preparándose para su regreso a la Tierra. Entre otras cuestiones, Hoch y Hansen van a comenzar a guardar el equipo que han utilizado durante la misión, retirar la carga y las redes de los compartimentose instalar y ajustar los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos están bien sujetos.

Al margen de ello, la tripulación revisará durante el día de hoy el último informe meteorológico, el estado de las fuerzas de recuperación y el cronograma de entrada y trabajarán en las operaciones posteriores al aterrizaje.

A las 21:53 está previsto que los propulsores de Orión se enciendan para realizar su segunda maniobra de corrección de trayectoria de retorno, que ajustará la trayectoria de la nave hacia la Tierra. Durante la maniobra, Hansen revisará los pasos del procedimiento y supervisará los sistemas de guiado, navegación y propulsión de Orión.

La agencia espacial estadounidense ha explicado que, durante la reentrada de este viernes, el módulo de servicio se separará unos 20 minutos antes de que Orión alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái (Estados Unidos). Si fuera necesario, una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende.

Justo antes de la interfaz de entrada a la atmósfera terrestre, Orión alcanzará su velocidad máxima, que es de aproximadamente 3,800 kilómetros por hora (km/h). A medida que la nave descienda a ese umbral de unos 400,000 pies de altitud (es decir, alrededor de 121.9 kilómetros), entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos mientras se forma plasma alrededor de la cápsula durante el calentamiento máximo.

Así, la NASA espera que la tripulación experimente hasta 3.9 G en un perfil de aterrizaje nominal (es decir, 3.9 veces por encima de la fuerza de gravedad de la Tierra). Tras salir del estado de oscuridad, la cápsula Orión se desprenderá de la cubierta de su compartimento delantero. Cerca de los 22,000 pies (6.7 km) desplegará sus paracaídas de frenado y, alrededor de los 6,000 (1.8 km), sus tres paracaídas principales.

Hacia las 21:45 de este miércoles, los astronautas han hablado con los medios a través de una llamada virtual. El ser humano ha vuelto a la Luna en el marco de la misión Artemis después de más de 50 años, desde que en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

Artemis II es la primera prueba de vuelo tripulado de la NASA del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión alrededor de la Luna y tiene como objetivo verificar las capacidades actuales para que los humanos exploren el espacio profundo y preparar el terreno para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar.