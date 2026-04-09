Oficializan partido amistoso entre Perú y España en el estadio Cuauhtémoc

Puebla, Pue. En el estadio Cuauhtémoc, se presentó de formal oficial el partido amistoso entre Perú y España que se celebrará el 8 de junio, previo al arranque del Mundial 2026, donde México será uno de los tres países anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá.

Con la presencia de Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Jean Franco Ferrari Chiabra, director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, junto al mandatario Alejandro Armenta Mier, se dieron detalles del encuentro que se llevará a cabo en el estadio do veces mundialista, en 1970 y 1986.

El federativo español reconoció el amplio interés que tuvieron las autoridades de Puebla por concretar este encuentro entre su selección y su similar peruano, con el cual marcan su camino al Mundial 2026, mismo que esperan lograr tras alzarse con la Eurocopa en el 2024, disputada en Alemania.

Louzán Abal dijo que si bien la Angelópolis no es una de las tres sedes -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey- en el país para albergar partidos del mundial, sí merece tener este encuentro entre España y Perú, así el del Tri contra Ghana.

Puntualizó que será en el estadio Cuauhtémoc, donde el conjunto español celebre su primer partido fuera de su país, para después irse a Estados Unidos, donde tendrá sus primeros dos encuentros del mundial.

Confió que el seleccionado ibérico dé muchas alegrías a la afición, ya que el promedio de los jugadores es de 24 años, lo que proyectará a futuro el destino del equipo en próximas competencias.

“Aquí -en Puebla- vamos a ver en directo a España que es la selección número dos del ranking de la FIFA y número uno en categoría femenil”, destacó.

Sobre el pasto del estadio Cuauhtémoc, consideró que está a la altura del partido amistoso, pero espera que el 8 de junio esté en las mejores condiciones, ya que una empresa española se hace cargo del mantenimiento.

Jean Franco Ferrari Chiabra dijo que la selección peruana está puesta para el encuentro previo al mundial, del cual no serán parte tras quedarse en el camino de la calificación.

Asimismo, reconoció al gobernador Alejandro Armenta por incentivar el deporte, que es una herramienta de cambio social para los países, estados y ciudades.

Del encuentro entre España y Perú, el gobierno del estado espera una derrama económica de 350 millones de pesos y alrededor de 140,000 turistas.